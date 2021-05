LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

"LA LINTERNA" del divendres ha donat veu als veïns de la Barceloneta, farts de festes i botellons al carrer que pateixen en primera persona. Hem parlat amb el Manel, el vice-president de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, un barri tradicionalment castigat per comportaments incívics que s'han accentuat els darrers caps de setmana.

Hem comentat la "guerra" que fa anys es viu entre els vinils i els Cd's. I és que mentre la xifra de vendes de discos en format vinil no para de crèixer els darrers anys, la venda de CD's continua baixant, i aviat arribarà el dia en que es venguin més vinils que Cd's, com ja ha passat a països com els Estats Units o Regne Unit.

I hem passat en directe per Rotterdam, on l'enviat especial de COPE, Javier Escartín, ens ha explicat les darreres novetats del Festival d'Eurovision, on Blas Cantó representa a Espanya.