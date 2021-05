LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A "LA LINTERNA" d'avui us hem parlat sobre un mètode innovador que està millorant la salut de molts pacients UCI. I és que a l'Hospital JOAN XXIII de Tarragona han decidit treure a passejar i a que els doni el Sol a alguns pacients que porten molts dies ingressats a la UCI. Ens ho ha explicat el doctor Oriol Plans, un dels impulsors d'aquesta iniciativa.

Hem seguit explicant-vos que, per primer cop en bastants anys, la ciutat de Barcelona posa en marxa una campanya per atreure turistes. Sota el nom "Barcelona, com mai abans", l'objectiu és aconseguir que ens visitin turistes tant de l'Estat espanyol com de França, Anglaterra, Itàlia o Alemanya. Ens ho ha explicat la Marian Muro, directora de Turisme de Barcelona.

Hem visitat Sitges, ja que aquesta nit ha estat especial a la localitat. Gràcies a una prova pilot en la que han participat 400 persones, diversos bars i locals d'oci nocturn han tornat a obrir les seves portes. Damià Ort, responsable de l'oci nocturn de Sitges ens ha explicat com serà aquesta nit de festa.

I hem tancat el programa parlant d'uns insectes que són molt més importants per a la nostra vida del que pensem: Les abelles. I és que el dijous 20 de maig és el dia Internacional de les Abelles. De com viuen i de què els està passant hem parlat amb tot un expert: L'apicultor i veterinari Jesus Llorente, president de l'associació Amigos de las Abejas.