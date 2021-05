LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

“LA LINTERNA” d'avui ha començat cuidant els teus ulls. I és que la pandèmia, concretament l'ús de la mascareta, ha portat un augment de les visites a l'oftalmóleg, sobretot per dolències amb les nostres parpelles. Per parlar del tema hem entrevistat a la doctora Teresa Sánchez, oftalmòloga.

Hem continuat lamentant que Barcelona continuï un altre establiment emblemàtic: I és que la Farmàcia Estrella tancarà per sempre després de portar a la ciutat més de 180 anys. Va ser al 1840 quan va obrir les seves portes, però finalment la pandèmia i la pressió inmobiliària han pogut amb ella.

I hem tancat el programa parlant amb un col.lectiu sovint injustament oblidat: El dels guies turístics. Hi ha més de 3000 a Catalunya, i després d'un any molt difícil, esperen poder tornar a treballar aviat i que aquest estiu sigui el més normal possible.