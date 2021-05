LA LINTERNA A COPE CATALUNYA I ANDORRA

A "LA LINTERNA" us hem presentat el primer parc públic de papallones de Catalunya, que s'ha fet a Malgrat de Mar. Hem parlat de papallones i també de com es preveu aquest estiu amb l'alcalde de Malgrat, Joan Mercader.

Hem seguit entrevistant a unes futures estrelles del ball: El Jose i la Duna, un noi i una noia de Figueres que, amb només 14 anys, han triomfat al programa "The Dancer" de TVE. Els hem preguntat per aquesta gran experiència i també per com veuen els joves de 14 anys la situació de pandèmia actual.

Hem continuat bucejant entre runes romanes, les que s'han trobat a Calella i que han generat gran interés a la vila. Per saber què s'ha trobat exactament i quins plan de futur hi ha per aquestes runes, hem parlat amb la Glòria, l'arqueòloga en cap d'aquesta excavació.

I per tancar el programa amb música han passat per "LA LINTERNA" els Shinova, un dels grups indies més populars a tot l'estat, que ens han presentat el seu nou treball discogràfic.