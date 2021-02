La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

El Gremi de Restauració lamenta que els restaurants dels centres comercials segueixin tancats després que el Procicat hagi autoritzat la reobertura de les botigues.

De fet, el gremi recorda que el tancament d'aquests locals es remunta al 16 d'octubre, una decisió que considera "una condemna a mort" pel sector. "És una mesura discriminatòria i arbitrària; estem parlant de famílies que es veuen abocades a la ruïna i a arrossegar deutes durant anys", comenta el gremi, que ja ha anunciat en un comunicat que recorrerà judicialment a la resolució un cop es publiqui al DOGC. Per altra banda, l'associació ha demanat al Govern que es recuperi l'horari continu fins a les 21:30 h i que es revisi el toc de queda per poder servir sopars.

El Rebost Solidari de Gràcia es una entitat veïnal que treballa per cobrir les necessitats bàsiques alimentàries. Les seves funcions van més enllà del banc d’aliments atès que gestiona els excedents alimentaris del barri i els distribueix solidàriament arribant a 4.000 persones al mes.

"La necessitat d'ajuda s'ha multiplicat de forma exponencial amb la crisi econòmica provocada per la pandèmia" ens explica la Montse Higueras a La Linterna Catalunya

Fins ara, les despeses de manteniment es cobrien gràcies a les subvencions. Enguany dues de les quals (procedent de l’IMSS) no s’han fet efectives i l’Ajuntament de Barcelona no concreta data de pagament.

Esther Méndez ha tingut una idea de salut digital que neix de la seva experiència com a anestesiòloga de l'Hospital Universitari de Bellvitge i com a estudiant del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC. Es tracta de QuiròfanHUB, una aplicació mòbil que sorgeix de la necessitat de resoldre els dubtes dels pacients derivats del desconeixement entorn d'un procés quirúrgic, que «poden provocar ansietat i una experiència més negativa», explica la metgessa a La Linterna de COPE Catalunya.

Ara la idea podrà començar a caminar gràcies a l'impuls de l'eHealth Center de la UOC, que ha premiat el projecte amb un ajut econòmic. És la primera vegada que s'atorga el premi eHealth Project: de la Idea al Projecte, una convocatòria anual de la UOC, impulsada des dels Estudis de Salut, que fa de radar per detectar i impulsar projectes de salut digital amb un impacte social elevat, mitjançant la translació dels resultats al sistema de salut i als usuaris.

Elli és una androide i viu amb un home al qual anomena pare. És capaç de rememorar vacances i qualsevol altra cosa que ell programi perquè ella recordi.

Durant el dia es deixen portar per l'estiu i a la nit ell la porta al llit. Dissenyada per a assemblar-se a un dels seus records, realment sembla estar viva, a vegades fins i tot sembla somiar, i no obstant això no deixa de ser un robot, un contenidor per a uns records que ho són tot per a ell i res per a ella. Aquesta és la història d'una màquina i dels fantasmes que tots portem en el nostre interior.