La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat dels següents temes:

Amnistia Internacional denuncia en un nou informe que l'atenció primària està "entre l'abandonament i el desmantellament". L'estudi 'L'altra pandèmia', que se centra en Catalunya, Madrid i Castella-La Manxa, documenta com la manca d'inversió en atenció primària prèvia a la pandèmia i una gestió sanitària sense planificació ni prou recursos per afrontar-la ha deixat una situació d'abandonament de persones vulnerables, malalties desateses i diagnòstics tardans.

Situa com a principal conclusió la necessitat d'incrementar els recursos i les plantilles de l'atenció primària per aconseguir les ràtios de professionals d'altres països de la Unió Europea, per fer front a l'augment del volum de treball i a la campanya de vacunació.

Amnistia Internacional critica que hi ha hagut una "gestió deficient" de la salut que ha comportat "greus conseqüències" sobre l'accés al dret a la salut a Espanya durant la pandèmia, especialment per a les persones més vulnerables, les persones grans, les persones que pateixen malalties de salut mental, o immigrants.

Las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en una herramienta indispensable para las relaciones interpersonales. De hecho, un 87 % de los propietarios de teléfonos inteligentes las usan, según un informe de Statista.

La reina de estas aplicaciones sigue siendo WhatsApp, a pesar de las controversias que han generado sus últimas actualizaciones y del aumento de competencia con la que cuenta actualmente. En España, según un estudio de Kantar, el uso de esta aplicación creció un 76 % tras decretarse el estado de alarma debido a la crisis del coronavirus.

Más allá de aquella aplicación que apareció el 24 de febrero de 2009 y que nos mantiene conectados con nuestros familiares y amigos, la plataforma ahora apuesta por hacerse un hueco dentro de las empresas con WhatsApp Business.

Unides Podem, ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu, Més País, Compromís, el BNG i Nova Canària han signat aquest dijous al matí el manifest impulsat per desenes de col·lectius, sindicats i moviments socials que reclama una llei que garanteixi un habitatge digne.

Els impulsors de la iniciativa i els grups parlamentaris reclamen al PSOE que reguli els preus del lloguer.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Carme Arcarazo "És imprescindible aprovar com més aviat millor aquesta llei per a posar fre a unes pujades descontrolades i, a vegades, especulativa"

Imma Viudes, portaveu del sindicat, ens explica que "sí, hi ha agents, però no és que estiguin infiltrats. Hi ha agents de paisà comprovant i controlant a persones que no compleixin amb les normes o que siguin violents per a després poder identificar-los." ens comenta la portaveu sindical de mossos "però d'aquí a dir que la policia infiltrada és la responsable d'incitar a saquejos i violència és un despropòsit."

Conforme a l'origen de les declaracions la portaveu de SAP-FEPOL es mostra indignada i ens diu que "Les últimes afirmacions d'aquest tipus han sortit de polítics i són declaracions irresponsables i amb una intencionalitat política molt allunyada de la veritat"

El perfil dels causants dels aldarulls és el de "joves agressius molt violents", que estan "infiltrats" en manifestacions "per produir atacs a les línies policials" mentre els manifestants pacífics van marxant. Aquest col·lectiu al qual els mossos responsabilitzen dels aldarulls està format per entre 200 i 250 persones a Barcelona.