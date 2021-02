La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Salvador Macip, investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC "Ara s'està comprovant que en algunes vacunes com la de Moderna o Pfizer només serà necessària una dosi. S'ha comprovat que genera suficient immunitat només amb una" ens explica l'expert

Igual que Oxford-AstraZeneca, la filial farmacèutica de Johnson&Johnson ha desenvolupat una vacuna contra l'adenovirus, és a dir, similar a la del virus de l'Ebola. En canvi, aquest vaccí només requereix una sola dosi.

Els ajuntaments de Cercs, Fígols i Vallcebre i el Consell Comarcal del Berguedà demanen la creació d'un parc natural a l’Alt Berguedà. Podria ocupar unes 40.000 hectàrees i inclouria bona part dels seus termes municipals on hi viuen espècies protegides com el gall fer i el trencalòs. Afirmen que és "preocupant" la "pressió antròpica", sobretot per la promoció turística de la zona.

A La Linterna Catalunya hem parlar amb el senyor Pep Llamas, regidor de transició econòmica i seguretat civil "Podria arribar a ocupar 40.000 hectàrees, ara el que es demana són 12.000 hectàrees." en diu "També serviria per impulsar la ramaderia extensiva i nous conreus. Aquest document es va signar el dia 5 de febrer, però no s’ha fet públic fins ara per no interferir en el procés electoral del 14-F. El text es farà arribar a la Diputació de Barcelona perquè valori la proposta."

Justament aquest dilluns a la tarda el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha fet una compareixença on ha defensat la tasca dels Mossos i ha fet una crida a la calma perquè, segons assegura, els aldarulls "no són llibertat d'expressió ni de manifestació".

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Albert Palacio, portaveu del sindicat USPAC de mossos "portem set nits consecutives de rebomboris consecutives i el que més em sorprèn és que sembla que tota la culpa és del cos de mossos d'esquadra i que només importa el canvi de model policial per a la classe política." ens diu Palacio.

Cuando una persona tiene un gran enfado y éste viene acompañado de exaltación e incluso violencia suele decirse que ‘se ha puesto hecho una furia’.

Aunque se sabe que el término ‘furia’ proviene de un vocablo homónimo en latín y etimológicamente éste de ‘furor’ (de ahí palabras como ‘enfurecerse’, ‘enfurecido’…) el adjetivo a ese estado de violencia e ira se lo dieron tres personajes de la Mitología Romana conocidas como las ‘Furias’ (Furiae) y que a su vez provenían de la Mitología Griega (las ‘Erinias’).

Las Erinias (Furias para los romanos) eran tres jóvenes diosas menores surgidas de las gotas de sangre derramadas por el dios Urano tras ser castrado por su propio hijo Cronos. Estas divinidades venían para representar la violencia, discordia y venganza.