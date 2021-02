La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

En La Linterna Catalunya hemos hablado con Anna Pintor, responsable de gestión y planificación de seguridad viaria del servicio catalán de tráfico, "Podemos aunmentar las sanciones enla utilización de móvil al volante o por mal uso de los sistemas de retención pero, el objetivo final es la educación viaria. Sin educación viaria jamás conseguiremos reducir el número de víctimas de tráfico" nos explica Pintor.

Pérdida de puntos

– Pasa de 3 a 6 puntos los que se perderán para conducir con el móvil en la mano, no hará falta que estemos hablando, simplemente por el hecho de llevarlo en la mano, que puede ser indicador que estamos mirando lo whatssap, se sancionará con 200 euros más 6 puntos del carné.

Tot just fa un any que coneixem la SARS-CoV-2 i, encara que ja en sabem moltes coses, encara queda molt més per investigar-ne. Centres de recerca de tot el món s'estan bolcant per comprendre tots els mecanismes que hi ha darrere d'aquest virus que ha posat el món sencer a la corda fluixa.

I en aquest esforç col·laboratiu no només hi participen immunòlegs i epidemiòlegs. Altres especialistes també hi aporten el seu granet de sorra des d'altres punts de vista. És el cas de l'oncologia, una de les disciplines mèdiques que en els últims anys ha tingut un desenvolupament tecnològic més gran.

Un total de 82.101 alumnes de 1.093 centres educatius han fet entre ahir dimecres i aquest dijous les proves d'avaluació de 4t d'ESO. Aquesta avaluació determina el grau d'assoliment de les competències bàsiques en acabar l'ensenyament obligatori però es tracta d'una diagnosi i no marquen la superació o no de l'etapa.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat de mossos "Ahir, la líder de la CUP Dolors Sabaté, davant dels fets succeïts aquests darrers dies a Catalunya va reclamar públicament la prohibició dels projectis, la dimissió de Samper, la dissolució de la BRIMO, un canvi del model de seguretat, la fi de la repressió i la retirada de les acusacions”.

És per això que respecte aquestes manifestacions, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) vol fer les següents consideracions, ens indica Imma.