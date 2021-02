La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

El Departamento de Salud ha relajado el protocolo de la covid-19 a las residencias de gente mayor una vez se ha completado la vacunación de las personas que residen en más de un 75%. Los cambios entrarán en vigor mañana sábado.

Además, quedarán restablecidas las salidas cortas, de uno o dos días, de los residentes y no se harán tests de antígenos a las personas que visiten los centros, después de que se haya reducido la transmisión comunitaria los últimos días. El protocolo no recoge que los residentes se tengan que aislar de forma preventiva dos semanas después de visitar unos días la familia. Esta medida, en principio, no será necesaria.

La iniciativa també inclou lones per als balcons, més de 5.000 cartells que s’han enganxat pel carrer i una campanya digital per recollir signatures.

Des de l’associació Amics de la Rambla, que també dona suport a la campanya, han explicat que cada dia a les 12 del migdia s’afegirà un dia al comptador. La voluntat d’això és "posar nerviós algú de l’Ajuntament", ha ironitzat el president de l'agència Clase, Claret Serrahima. Serrahima ha assegurat que el comptador estarà al balcó “fins que el Tribunal Constitucional el faci fora”.

L’expresident d’Amics de la Rambla i un dels impulsors del pla especial que va aprovar l’Ajuntament el 2016, Joan Oliveres, també ha estat present a la roda de premsa que ha donat el tret de sortida a la campanya. Oliveres ha indicat que el panorama actual és diferent del que hi havia quan es va aprovar la remodelació, però no per això s’ha de guardar en un calaix.

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) subhastarà les botes amb les que Messi va batre el rècord mundial de gols amb un mateix club (644) i dedicarà els beneficis al programa Art i Salut.

Adides i el futbolista del Barça han donat al museu aquest parell de sabates, que s'exhibiran durant un mes a la Sala Oval i després seran subhastades.

Els beneficis es dedicaran al programa del museu amb l’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Institut Català de la Salut, dedicat enguany a ajudar infants amb malalties oncològiques o amb d’altres patologies greus. A través de diferents projectes, Art i Salut fa servir l’art com una eina terapèutica i preventiva per millorar la salut física i emocional de la societat.

Dos homes comuns i corrents s'embarquen en una missió escandalosament perillosa de deu anys per a penetrar en la dictadura més secreta i brutal del món: Corea del Nord.

El seu objectiu: destapar com la dictadura més hermètica del planeta evadeix el Dret Internacional. Aquesta perillosa operació d'espionatge amb cambra oculta posa en la picota tant al règim de Kim Jong-un com al popular diplomàtic i propagandista espanyol Alejandro Cao de Benos.

Tràfic d'armes, fabricació i exportació de drogues són algunes pràctiques amb les quals, segons revela el documental, es finançaria el país més aïllat del món.