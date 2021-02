La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Las vacunas contra la COVID-19 copan la actualidad informativa. De hecho, los ciberdelincuentes han aprovechado la escasez de abastecimiento para inundar la dark web de ofertas falsas que ofrecen unidades de este medicamento. En los últimos dos meses se ha producido un crecimiento superior al 400% de anuncios ofreciendo productos de las grandes farmacéuticas.

Para tratar del tema hemos hablado con Víctor Molina, jefe de equipo de system engineer y canal de Check Point.

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) i la Taula Infermera d'Atenció Primària (TIAP) ha reclamat als partits polítics que millorar les ràtios, potenciar la participació del col·lectiu en les polítiques de salut i incrementar les places de formació especialitzada en infermeria familiar i comunitària.

Aquestes són les tres peticions que les dues organitzacions han plasmat en una carta que han fet arribar als partits que es presenten a les eleccions del 14-F. Tant l'AIFiCC com la TIAP han expressat la seva preocupació pel moment "molt crític" que viu el sistema de salut i han reclamat "compromís" a les formacions.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Glòria Jodar, membre de la taula d'infermeria de l'atenció primaria "Les dotacions d'infermeria fa ja molts anys que estan infradotades, com està infradotat el pressupost per a l'atenció primària." ens explica Jodar "Cal pensar que cada infermera té assignat, a Catalunya, uns 2.500 pacients. És una xifra inassumible i molt per sobre del recomanable".

El Festival Internacional de Màgia de Badalona - Memorial Li-Chang, un dels màxims referents entre els festivals de màgia d’arreu de l’Estat, celebra aquest any la seva 21a edició amb una programació adaptada a les circumstàncies actuals sense renunciar a les propostes innovadores i de qualitat.

Malgrat les adversitats, l’organització segueix apostant per impulsar un festival de prestigi que compta amb mags, magues i artistes tan locals com internacionals que posaran l’accent en diferents disciplines del món de l’il·lusionisme.