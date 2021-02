La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, em tractat els següents temes:

La crisi sanitària ha deixat prop de 890.000 llocs de treball destruïts i una situació d'incertesa per a les empreses. Però aquesta crisi —que, per a molts experts, no ha fet res més que precipitar el procés d'acceleració tecnològica que ja hi havia en marxa— també ha reforçat alguns sectors i ha confirmat que el teletreball és una opció viable. La formació contínua, les competències digitals i les xarxes de contactes són la clau per trobar feina en temps de COVID. Per als qui inicien el mes de setembre currículum en mà, aquestes són les deu claus que els facilitaran la tasca. Gina Aran, professora col.laboradora del màster de gestió i direcció de RRHH de la UOC, ens hos ha explicat a La Linterna Catalunya.

El Banc de Sang està buscant persones que hagin passat la Covid-19 i vulguin donar plasma per als malalts que l'estan patint i pels assajos clínics en marxa. El plasma de convalescents del virus és un dels pocs tractaments efectius pels malalts dels hospitals, segons avalen tots els estudis i assajos clínics fets a nivell nacional i internacional.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la doctora Roser Vallès, responsable de la donació de plasma de convalescents covid, "Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos dirigits contra aquest virus. Aquestes defenses es troben en el plasma i, si els administrem a un malalt, podem ajudar a superar la infecció." explica la doctora.

Un estudi de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i el grup de recerca SeaHealth de la Universitat de Girona (UdG) han trobat espècies d'animals que tenen propietats antitumorals en zones del Mediterrani on es practica la pesca d'arrossegament. Es tracta dels hàbitats de crinoïdeus, i son animals que pertanyen als equinoderms -on s'hi inclouen les estrelles, els eriçons i els cogombres de mar-.

Aquestes espècies contenen molècules bioactives que són clau en la fabricació de nous fàrmacs per tractar el càncer. Tot i així, els científics avancen que tenen propietats antibacterianes, antioxidants i antihipertensives. Això faria que aquesta espècie seria útil per combatre altres malalties d'origen víric o bacterià.

La Generalitat llançarà el 20 de març el primer nanosatèl·lit a l'espai de la mà de l'start-up catalana Sateliot, des de la base de Baikonur, al Kazakhstan.

Aquest no serà l'únic dispositiu que el Govern llançarà a l'espai al llarg del proper any, ja que Open Cosmos ha guanyat licitació per llançar el segon dispositiu a finals del 2021 o principis del 2022.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Antonio Bernal, astrònom de lobservatori Fabra de Barcelona i ens explica que "El primer dels nanosatèl·lits serà de tres unitats, desenvolupat per Sateliot i fabricat per Open Cosmos i oferirà serveis de connectivitat global d'Internet de les Coses a tot el territori català, després d'un primer periode de prova." afirma "L'objectiu d'aquest dispositiu serà permetre la comunicació i l'obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals."