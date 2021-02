La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a la Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Fa deu anys de la darrera llei contra el tabaquisme. Com ha millorat la incidència d'aquesta adicció? Com afecta la Covid als fumadors?. Per parlar d'aquest tema hem entrevistat a La Linterna Catalunya a la Dra. Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac (SCATT), de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. ha assenyalat que, "segons les dades disponibles fins ara, l’OMS adverteix que els fumadors tenen un major risc de desenvolupar símptomes greus, de pitjor pronòstic i de morir a causa de la COVID." explica la Doctora.

Un centenar d'institucions ja s'han unit al voltant de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud, que lidera la Universitat Rovira i Virgili (URV). L'objectiu és captar diners dels fons Next Generation EU per convertir la regió en una Vall de l'Hidrogen. Això ha de permetre la renovació de la indústria petroquímica, mantenir milers de llocs de treball i assegurar la transició energètica un cop s'acabi la vida útil de les centrals nuclears.

És arran de tot plegat que es constitueix la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud. "Tenim grans oportunitats com a regió. Som la regió de l'energia d'Espanya i una de les principals del sud d'Europa", defensa Jordi Cartanyà, químic i coordinador de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud a La Linterna Catalunya.

Sanitat ha dividit a tota la població espanyola en 15 grups. Aquests grups s'han fet seguint quatre criteris:

-Risc de morbiditat: significa el risc que acabis emmalaltint de gravetat i necessitis hospitalització.

-Risc de contagi: les persones més exposades aniran primer.

-Impacte social o econòmic: les persones amb treballs més essencials per a la societat també aniran primer.

-Risc d'infecció: la capacitat no tant de contagiar-se, sinó de contagiar per la mobilitat que tenen.

La internet per satèl·lit de Starlink obre les inscripcions per a la seva beta a Espanya i anuncia la data d'inici del servei per a la segona meitat de l'any

Starlink és el servei d'Internet satel·litària que està sent desenvolupat per SpaceX de Elon Musk. La idea d'aquest projecte és posar milers de satèl·lits en òrbita per a portar Internet a cada racó del planeta, incloent les zones rurals amb menys cobertura