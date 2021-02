La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Salut ha rebut aquest dilluns les primeres 31.780 dosis de la vacuna d'AstraZeneca, que es preveuen començar a administrar aquest dimarts a la tarda, una vegada s'hagin validat.

Aquestes dosis van destinades a professionals de les farmàcies -col·legiats i auxiliars- i fisioterapeutes, que seran citats en un dels 37 centres de vacunació previstos. També es començaran a vacunar aquesta setmana funcionaris de presons i cossos de seguretat i d'emergències. Paral·lelament han arribat 64.530 dosis de Pfizer i es preveu que n'arribin 17.100 de Moderna, que serviran per als col·lectius ja prioritzats i per reprendre primeres dosis (15.000 de Pfizer i 11.000 de Moderna). En total, es preveuen administrar més de 100.000 dosis els propers dies.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Mª Carmen Fernández, que ens explica la seva experiència després d'haver patit un recontagi per Covid -19 "Sóc una persona previnguda, que segueix totes les mesures de seguretat. Vaig anar al CAP de Reus a realitzar-me un control rutinari pel fet que he passat un càncer de mama." ens explica la MªCarmen "En arribar a casa vaig notar ja un dolor agut de gola, absència de gust i, sobretot, molt de mal de cap. En la PCR vaig donar positiu per coronavirus. Ho vaig superar."

Però el ball de la MªCarmen amb la malaltia no acaba aquí perquè el pitjor havia de venir "Durant el Nadal vaig celebrar el cap d'any amb quatre persones a casa, amb els quatre amics de sempre, ja vaig començar a trobar-me malament després." afirma MªCarmen "En cap moment vaig pensar que m'havia reinfectat. Aquesta vegada la febre va ser molt alta, arribava fins i tot a delirar, La saturació del 061 va fer que s'oblidessin del meu cas. No vaig insistir. Al final els símptomes van millorar però pensava que em moria." confesa.

La Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta critica en un comunicat l'estudi encarregat per la Síndica de Barcelona al RACC. D'entrada, lamenten que s'encarregui a una entitat privada d'usuaris del vehicle de motor, però també consideren que el document té "poca credibilitat".

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Albert García, portaveu de la coordinadora "L'informe demostra que els vehicles de motor posen en perill a les bicicletes, però el problema son les bicicletes", diu García.

Un "gran error", assegura, és "ficar al mateix sac" les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), ja que les característiques i forma de conduir dels dos col·lectius són "totalment diferents".

Desde su invención a mediados del siglo XIX (por el escocés Alexander Wood) la jeringa para inyectar o aspirar líquidos del cuerpo había estado fabricada en distintos materiales como vidrio o piezas metálicas, siendo reutilizada una y otra vez con diferentes pacientes tras haber sido lavadas y/o esterilizadas.

Pero no fue hasta bien entrada la década de 1970 cuando se inventó la jeringuilla desechable y de un solo uso (que con el tiempo se ha comprobado que ha salvado a millones de personas de no ser infectadas).