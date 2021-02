La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui. a La Linterna Catalunya, hem tarctat els següents temes:

De cara a les eleccions del 14-F a Catalunya, molt s'ha parlat que els equips de protecció personal que s'han d'usar els ha de prescriure un metge i, per descomptat, no és així.

En aquest cas, atès que ens volem protegir d'un agent biològic amb unes determinades característiques, són els tècnics d'higiene industrial, metges de treball o infermeres de treball el personal competent per a designar com és l'equip de protecció més adequat.

La mesura té com a objecte dotar d'un major nivell de protecció als consumidors vulnerables que en alguns casos a causa de les restriccions del Covid19 han vist agreujada la seva situació.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de l'OCU. "A l'espera de conèixer el text complet aprovat pel Govern, per a OCU es tracta d'una mesura molt positiva i necessària que beneficiarà als consumidors que més el necessiten." explica Enrique "OCU ja va demanar al juny de 2017 la inclusió de la figura del consumidor vulnerable en la Llei de Defensa dels Consumidors."

Fa uns dies es declaro que la covid-19 serà contemplada com una malaltia professional per al personal sanitari.

CCOO, entre altres sindicats, demanen estendre aquesta qualificació de la covid-19 com a malaltia professional a altres professions que estan també en primera línia com, per exemple, els serveis de neteja dels hospitals.

A La linterna Catalunya hem parlat amb l'Aurora Huerga, secretaria de la federació de construcció i serveis de CCOO. "condemnem que, un cop més, es deixi fora a treballadores i treballadors de serveis tan essencials com la neteja, la seguretat, serveis funeraris i auxiliars de centres sanitaris i sociosanitaris, així com als d'ajuda a domicili i altres sectors i subsectors de la Regulació com a personal de primera línia en la lluita contra el COVID." en explica Huerga.

Un dona d'escassos recursos (Edna Purviance), ha tingut un fill sent soltera, i en sentir-se abandonada pel pare del nen, decideix també ella abandonar al bebè, amb l'esperança que una família rica l'agafi en adopció.

Però el petit acabarà en mans d'un rodamón (Charles Chaplin), qui aviat s'encapritxarà amb ell i decidirà tirar-ho endavant com sigui. Quan el nen, anomenat ara John (Jackie Coogan) arriba als cinc anys, la lluita per la supervivència i per romandre junts serà tota una aventura.