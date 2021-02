La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes.

Els assaigs clínics són per a molts pacients oncològics l'única oportunitat de tractament de què disposen per a la seva malaltia, especialment en aquells casos en què ja s'han provat diverses teràpies prèvies sense èxit.

Per tant, mantenir l'activitat en aquesta àrea i fins i tot augmentar el nombre de pacients que han pogut participar en assajos clínics, tot i l'impacte que ha tingut la Covid-19 en el sistema sanitari, ha permès a molts pacients accedir a tractaments que realment poden suposar un canvi en el curs de la seva malaltia i per als quals una aturada hauria tingut conseqüències nefastes. A més, el fet que s'hagi mantingut l'activitat també ha permès continuar amb l'aprovació de fàrmacs que estaven pendents i no paralitzar-ne el procés administratiu.

La Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - Fundació "la Caixa" del VHIO, integrada dins del Campus Vall d'Hebron, coordina i realitza tots els assaigs clínics complexos amb medicaments en desenvolupament primerenc –Fase I i els primers assajos de Fase II–, centrats en objectius innovadors.

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Nord van detenir diumenge, 31 de gener, un home de 39 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sevilla, com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària, conduir sense permís per pèrdua de vigència per punts i per un delicte contra la salut pública a Mollet del Vallès.

Sembla que ja s'està arribant al pic de la tercera onada. Fins i tot, depenent de com s'interpretin les dades, gairebé es podria dir que van de baixa. De tota manera, fins que aquesta baixada en xifres es tradueixi a les sales dels hospitals passa un temps.



La pressió assistencial d'aquesta tercera onada ha posat a prova, una vegada més, els nervis del personal sanitari. És veritat que ja es tenia l'experiència de la primera i mentalment el xoc no és tan agressiu, però per contrapartida el desgast és major.



Quan tot això passi serà el moment de llepar ferides i reforçar un sistema de salut pública que ha demostrat una enteresa i professionalitat molt per sobre del que les administracions ho han cuidat.

El 14 de febrero se celebrarán elecciones autonómicas en Cataluña. Unas elecciones en plena pandemia que han despertado una cierta polémica por si se debían o no realizar con al que está cayendo.

La decisión del tribunal superior de justicia de Cataluña determinó que sí y la polémica se transformó en miedo en el cuerpo de algunos ciudadanos.

A pesar de todas las medidas de protección y seguridad tomadas, como EPIs, nuevas localizaciones más espaciosas para votar, etc… casi un 25% de los ciudadanos designados por sorteo para ser presidentes, vocales y suplentes, han presentado alegaciones en los juzgados catalanes.

Las luces de alarma se han encendido en los distintos ayuntamientos que buscan alternativas para evitar quedarse sin miembros en las mesas electorales el 14-F.