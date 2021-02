La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Cal vacunar a la població planetària per a frenar el coronavirus. És una tasca realment titànica i que necessita d'una logística enorme, gegantesca i que durarà, probablement, tres o quatre anys.

El primer repte el va posar la necessitat de temperatures extremadament baixes per a conservar la vacuna de Pfizer.

El seu magatzematge necessitarà -70 °C. La de Moderna encara que menys extrem, no es queda curt amb uns -20 °C. En tots dos casos, igual que altres possibles vacunes similars, requereixen d'instal·lacions i mòduls d'emmagatzematge especials per a assegurar la seva viabilitat.

Ara, una vegada solucionat el transport i emmagatzematge d'aquestes vacunes, sorgeix un altre problema logístic.

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Marta Gento, farmacéutica comunitaria i vicetesorera del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) “Las mascarillas, tanto las quirúrgicas como las ffp2 se rigen por una normativa. Deben llevar un marcaje CE y la etiqueta del organismo notificador” nos explica Gento y añade que “a la hora de comprar una mascarilla la compres en un entorno seguro y compruebes que ese etiquetado es correcto, es decir, que lleve la etiqueta CE, y la del organismo notificador. Esta última es importante para saber quién afirma que esa mascarilla es apta para la función que le vamos a dar”.

Hay muchas mascarillas hechas con tela que, evidentemente, no tienen las garantías de protección de las homologadas. Tal vez algo frenen al virus pero en un porcentaje muy bajo.

Esta pandemia está dejando a muchas personas en una situación muy vulnerable. Las cifras de familias que necesitan ayuda para sobrevivir ha crecido tanto que organizaciones como Cáritas han tenido que multiplicar esfuerzos y obtener recursos para ayudar a estas personas a transitar por esta terrible crisis humana y sanitaria.

Una crisis sin precedentes

Según las recientes informaciones de Cáritas Barcelona, 7 de cada 10 personas atendidas por la entidad viven situaciones muy frágiles ante el mercado laboral, 1 de cada 5 hogares atendidos por Cáritas viven sin ingresos, y un 63% de los hogares se encuentran en situación de pobreza severa.

Durante la pandemia (abril-diciembre 2020), Cáritas atendió el doble de personas que el año anterior en servicios de primera respuesta (alimentos, ayudas económicas directas y asesoramiento jurídico).

El fabricant xinès ha anunciat la tecnologia Mi Air Charge, un sistema de càrrega sense fil a distància i amb una potència de 5 W per aparell i "un radi de diversos metres" si s'usa amb un únic dispositiu. Xiaomi afirma que Mi Air Charge pot carregar "múltiples dispositius" al mateix temps, tots ells a 5 W, encara que en aquest cas no s'especifica l'abast.

Segons assegura Xiaomi, en el futur veurem tot tipus de dispositius compatibles amb Mi Air Charge. Entre ells veurem no sols telèfons, sinó també rellotges, polseres i un altre tipus de wearables