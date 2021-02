La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Se va a cumplir un año del día en el que la OMS declaró pandemia mundial a causa del coronavirus. Tuvimos que aprender a vivir sin salir de casa, sin poder ver a nuestros seres queridos o a teletrabajar, y aunque también nos ha venido bien para conocernos a nosotros mismos y a las personas con las que convivimos, la Covid-19 ha hecho que aflore más depresión, cansancio y ansiedad.

La ansiedad es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para enfrentarse a peligros y sobrevivir. Ante situaciones nuevas o potencialmente peligrosas, nuestro estrés subirá para activar todos nuestros recursos y facilitar nuestra supervivencia. Está claro que nuestro organismo no puede mantener una situación estresante ni de ansiedad durante un tiempo ilimitado y nos pasa factura.

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa un servei gratuït d'assessorament energètic dels habitatges amb l'objectiu de millorar el "confort" de la llar i reduir la factura energètica. La iniciativa s'emmarca en el projecte transfronterer d'eficiència energètica en l'edificació Edificat, inclòs en el Programa INTERREG V-A- Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) i co-finançat amb el Fons FEDER de la Unió Europea.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la tinent d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, afirma que el projecte europeu comença a donar els seus "primers fruits" amb aquest servei i es mostra convençuda que amb la iniciativa no només s'aposta per la sostenibilitat sinó també "per tot aquest sector econòmic".

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha impulsat un projecte per combatre el despoblament a Catalunya. 'Arrelament al territori' cofinança tres propostes pilot que ajudin a desenvolupar serveis a la ciutadania i alhora permetin combatre el despoblament. Es preveu destinar 70.000 euros per als tres projectes escollits.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Lluís Corominas, director de la fundació Tranparència i bon govern "cal actuar d’una manera decidida i urgent per afrontar el despoblament" i ha explicat que per aconseguir un país equilibrat cal que els veïns que viuen en municipis petits tinguin "les mateixes oportunitats de desenvolupament que la resta de territori".

La expresión ‘Hacer las cosas por el artículo 33’ fue muy utilizada décadas atrás y con ella alguien quería imponer su voluntad sobre los demás (por ejemplo un padre diciendo a los hijos ‘en esta casa se hacen las cosas por el artículo 33’).

El mencionado ‘artículo 33’ ha existido realmente y era uno de los 36 artículos que conformaban lo que se conoció como ‘Fuero de los Españoles’, un texto publicado en el número 199 del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de julio de 1945 que definía cuáles eran los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Puntos como que la ley amparaba a todos los españoles sin preferencia de clases ni acepción de personas, que todos los españoles tenían derecho a recibir educación o que podían reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes (por poner unos pocos ejemplos) se encontraba de repente con una barrera al llegar al artículo 33 el cuál indicaba literalmente: “El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad espiritual, nacional y social de España”.

Y es precisamente este texto el que hacía que, por mucho que indicase durante toda una serie de artículos que los españoles disfrutaban de una serie de garantías, derechos y libertades, lo que venía a indicar el 33 era que finalmente eran las autoridades quienes determinaban arbitrariamente qué derechos tenía realmente cada ciudadano y cuándo los podía ejercer.

Por tanto, a pesar de esos escasos derechos y libertades que se otorgaban a los españoles, finalmente se hacía lo que el gobierno franquista quería y dictaba arbitrariamente.