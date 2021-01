La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

L'antiviral que investiga l'empresa espanyola Pharmamar podria ser el primer d'una nova generació de fàrmacs dirigits a controlar a pandèmia de la covid-19. La revista «Science» va publicar ahir els resultats d'un estudi preclínic la conclusió del qual és definitiva: «Creiem que les nostres dades i els resultats positius inicials de l'assaig clínic de PharmaMar suggereixen que la plitidepsina (aplidina) ha de considerar-se seriosament per a assajos clínics per al tractament de covid-19».

En pacients, de moment només s'ha emportat l'assaig clínic en fase II Aplicov-PC, per al tractament de pacients adults amb covid-19, que requereixen ingrés hospitalari, amb bons resultats de seguretat i eficàcia.

Instagram s'ha posat en la pell dels adolescents que pateixen assetjament escolar i ha engegat mesures per frenar-lo. «Sabem que la successió de comentaris negatius pot ser aclaparadora», va reconèixer al maig la xarxa social, que apostava per provar diverses eines per «bloquejar» o «restringir» comptes de possibles assetjadors.

Un pas endavant que els experts consideren positiu, però també insuficient a l'hora de posar fi al ciberassetjament escolar, que, segons alguns estudis, cada vegada és més freqüent entre els joves espanyols.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el José Ramon Ubieto, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC opina que el "fre que comporten aquestes accions és beneficiós, però amb la vista posada en el fet que l'objectiu viable no és erradicar aquestes violències, sinó mitigar-les i prendre'n consciència".

La tecnología avanza muy rápidamente consiguiendo que lo que antes eran gestas se convierta en algo más al alcance de todos, abaratando costes, aumentando constantemente la eficacia de sus funciones.

Llevar un satélite al espacio todavía está al alcance de pocos. Hasta no hace mucho solo el dinero público podía llevar a cabo esta gesta, ahora el sector privado va entrando cada vez con más fuerza.

El el caso de la empresa catalana Pangea Aerospace que se propone abaratar el lanzamiento de satélites reutilizando sus cohetes y con nuevas filosofías de construcción, diseño y producción.

El carismàtic lladre Arsene Lupin III fa equip amb una dona anomenada Letizia per a intentar trobar i robar el Diari Bresson, un tresor que ni tan sols el seu llegendari avi Arsene Lupin va poder obtenir.

Aquesta aventura portarà a Lupin i el seu pintoresc equip a revelar una conspiració Nazi, tractar d'escapar de la policia i intentar salvar al món... Adaptació en animació 3D per ordinador de "Lupin III", l'aclamat manga creat per Monkey Punch, que s'ha convertit en una icona al Japó.