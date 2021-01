La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

La Unión Europea bloqueará las exportaciones de vacunas al resto del mundo si recibe menos de las pactadas con las farmacéuticas en los contratos de compra anticipada.

A raíz de la disputa con AstraZeneca, la Comisión Europea aprobará viernes un nuevo mecanismo para vigilar el número de dosis que se exportan desde países europeos. "Se podrá intervenir un envío si vemos inconsistencias con el número de dosis que se tendrían que quedar en la UE", apuntan fuentes comunitarias.

Las exportaciones de vacunas por "motivos humanitarios" estarán exentas de la restricción que se aplicará a partir del viernes y que durará al menos hasta finales de marzo.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Roser Serret, representant del Boví de llet JARC (Joves agricultors i ramaders de Catalunya). "som un sector primari que es necessita però estem molt poc valorats. Estic molt desil·lusionada. Cada empresa productora tenim uns costos diferents. Hi ha moltes preguntes i una d'elles és què està passant amb la indústria ramadera?" ens explica Serret.

El febrer del 2020, el govern espanyol va aprovar un decret on establia que la gran indústria i les envasadores de llet pagarien als productors, com a mínim, el preu de cost de la llet. Tot i això, els ramaders asseguren que la mesura no ha servit de res.

Les restriccions sanitàries de l'últim trimestre de l'any han deixat un augment de l'atur del 6,19% i 31.300 aturats respecte el tercer trimestre, l'increment més alt de totes les comunitats autònomes.

L'any de la covid acaba amb una destrucció anual de 137.600 llocs de treball, una caiguda del 3,95% i un augment de la desocupació de 132.100 aturats, un 32,56% més, tots dos els indicadors més alts de l'Estat. A Espanya, la pandèmia ha acabat amb més de 622.000 llocs de feina i la taxa d'atur és del 16,13%.

Tot i això, l'ocupació l'últim trimestre ha pujat en 167.400 persones (+0,87%) respecte al trimestre anterior a l'Estat.

Tots els dijous, a La Linterna Catalunya, l'Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, ens explica l'actualitat policial del cos.

Avui, principalment entre d'altres noticies que ens ha explicat, parla de la denúncia per escrit del sindicat policial sobre el malbaratament de recursos (tant mèdics com policials) que suposa l’actual protocol de tractament de les persones recloses en centres penitenciaris, contagiades amb COVID-19.

En un escrit adreçat a la Sub-direcció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior, "la nostra organització sindical ha reclamat la necessitat que tots els centres penitenciaris de Catalunya disposin d’un mòdul de confinament que pugui atendre i tractar les persones infectades per SARS-CoV-2." explica Viudes.