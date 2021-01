La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

En La Linterna cataluña hemos hablado con María José Carcelén, portavoz de la coordinadora de residencias 5+1, "Por regla general los trabajadores de las residencias que no han querido vacunarse sube casi al 6% pero es que tenemos algunas en las que el porcentaje se dispara al 40%" explica la portavoz de la coordinadora y añade que "en estos casos será difícil que la vacunación sea efectiva. ¿Cómo puede trabajar una persona sin vacunarse con personas de alto riesgo?. No puede. Las empresas deben saberlo y empezar una campaña para explicar y ser claros sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna".

La pobresa severa podria augmentar a Espanya en 790.000 persones i arribar a 5,1 milions a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, amb el que "l'efecte d'aquest cop ens portaria a nivells de pobresa inèdits", segons l'informe anual de desigualtat que publica l'ONG Oxfam Intermón amb motiu de la celebració del Fòrum de Davos.

En aquest informe, subratlla que amb la crisi "sense precedents" generada per la pandèmia, aquesta xifra de persones en situació de pobresa extrema, que són les que viuen amb menys de l'equivalent a 16 euros al dia, suposa un augment des del 9,2% registrat abans de la pandèmia fins al 10,86%.

ola Álvarez porta trenta anys treballant com a terapeuta amb nens, adolescents i famílies. En aquest llibre posa sobre la taula alguns dels problemes més comuns que enfrontem com a pares davant el pas dels nostres fills per l'adolescència i revela les claus que ens permeten viure aquesta experiència en positiu. A La Linterna Catalunya hem parlat amb ella.

"Hi ha uns canvis molt grans en aquesta època, els preguntem què els passa però ni ells ho saben." explica Álvarez "Aquest nen dolç i manejable es converteix en una cosa difícil d'entendre. Una autora americana, que cito en el llibre, va dir que al principi el nen és com un gosset, s'alegra de veure't, obeeix, juga amb tu... un bon dia es converteix en un gat, quan tu entres ell surt, et defuig... i un bon dia arribes a casa de la compra i et diu 't'ajudo amb les bosses?'. Aquí tornes a tenir un gosset." ens explica.

Se utiliza expresiones como ‘Bailar el agua’ o ‘Bailarle el agua a alguien’ para referirse al hecho de halagar y adular a una persona (lo que hoy en día diríamos como ‘hacerle la pelota’).

El origen de este tipo de locuciones proviene del hecho de que, en los días calurosos de verano, las personas del servicio al ver llegar a sus amos a la casa refrescaban ésta echando agua en el suelo y paredes (evidentemente en una época en la que no existían los ventiladores ni el aire acondicionado).

De ese modo el ambiente se refrescaba y era una forma de hacer que los señores de la casa se sintieran a gusto y satisfechos.