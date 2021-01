La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Xavier Lleonart, secretari general de metges de catalunya "Les dades que em fan arribar diuen que la situació varia per territoris però que en general està molt pressionat. Unitats d'UCI gairebé completes amb els conseqüents ajornaments d'operacions no urgents per falta de llits UCi" ens explica el secretari general de metges de Catalunya "La setmana que ve es preveu que arribem al punt àlgid dels ingressos".

El diumenge 24 de gener se celebra el dia internacional de l'educació. Pot ser hem de dedicar-li una mica de temps a reflexionar sobre l'estat de salut de l'educació en aquest país.

Un sistema educatiu que s'ha vist obligat a (gairebé) reinventar-se per a poder afrontar la pandèmia sense detenir-se. A posar en marxa sistemes que, de no ser pels confinaments, haguessin passat molts anys fins a ser una realitat consolidada. Ara són un experiment per adquirir experiècia educativa de cara un futur més tranquil.

Però l'educació passa per molt més que això. Gairebé es podria dir que té la seva pròpia pandèmia. Professionals descurats per l'administració i, sobretot, uns canvis constants de polítiques educatives. El sector de l'educació fa anys que demana un pacte d'estat estable que sigui paraigües i garantia per a tots.

Avui ha començat el Tiana Negra 2021, el novè festival de novel·la negra catalana que es celebrará aquest 22 i 23 de gener de 2021.

El Tiana Negra 2021 finalment es farà completament en línia a través del Youtube de l’Ajuntament de Tiana i de les xarxes socials del certamen. L’organització del festival està treballant a contrarellotge per oferir un format innovador, gairebé televisiu, que permeti mantenir al màxim l’esperit del certamen i alhora poder seguir rigurosament les mesures de seguretat per a prevenir la COVID 19.

Jake Barnes, un mestre de Jiu Jitsu, es nega a lluitar contra Brax, una criatura alienígena que posa en perill el futur de la humanitat. Ferit i sofrint d'amnèsia, Jake és capturat per un equip militar que no sap com lluitar contra la criatura.

La lluita contra extraterrestres fent servir arts marcials posa en el pou de l'absurditat a Cage.