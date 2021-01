La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, metge i investigador de la UOC i la universitat de Leicester, i, a part del tema sobre qui es pot vacunar i qui no, li hem preguntat sobre el nou fàrmac que està provant la farmacèutica Grífols que immunitzaria contra la Covid-19 immediatament.

"És molt interessant perquè va per un altre camí. El que no tenim actualment són fàrmacs que ens ajudin a combatre al virus" explica Macip "fins ara tots els fàrmacs que s'han provat tenen efectes bastant pobres. La idea dels anticossos és interessant i s'ha proposat de diferents maneres. En definitiva es tracta d'administrar anticossos de manera directa que es pot aplicar a persones que estiguin greus per a ajudar-les." ens diu l'investigador "Fins ara els anticossos que s'han administrat són monoclonals i no han donat uns resultats espectaculars, els que prova *Grífols són diferents." Conclou Salvador Macip.

La Agencia para la Seguridad Alimentaria europea aprobará que el “tenebrio molitor larva”, el gusano de la harina, pueda ser producido y comercializado para consumo alimentario humano.

A pesar de que es algo habitual en países asiáticos, no se había dado el caso en territorio europeo, y será la primera vez, tras muchos estudios, que se apruebe.

Hasta ahora este gusano estaba solo aprobado para mascotas pero no para humanos.

En La Linterna Cataluña hemos hablado con la doctora Anna Costa, dietista y nutricionista y portavoz del colegio de dietistas y nutricionistas de Cataluña “Desde el año 2015 hay un nuevo reglamento que ha abierto la veda a nuevos alimentos, ahora tenemos los tradicionales y nuevas propuestas. Estas nuevas propuestas, como la del gusano de la harina, tienen que someterse a estudios y pruebas para comprobar que sean seguros para cnsumo humano” nos explica la doctora Costa.

Aviat farà un any, els municipis de Malgrat de Mar i Blanes van resultar greument afectats pel Temporal Glòria, una de les pitjors catàstrofes que es recorden al territori, amb episodis de vent, pluja, temporal marítim i el desbordament tant del riu La Tordera com d’altres cursos d’aigua. Com a conseqüència del temporal i una primavera molt plujosa, hi ha hagut importants aportacions extraordinàries de sediments.

"Això ha comportat la modificació de la barrera de sorra del final del curs del riu, que afavoreix la creació i preservació natural de la llacuna d’aigües dolces i/o salobres, així com la significativa ampliació del seu perímetre i capacitat." ens explica Àngel Canosa, alcalde de Blanes, a La Linterna Catalunya "Com a conseqüència, es tracta d’un espai òptim per a l’alimentació d’aus en migració i la nidificació de diverses espècies protegides. Per tant, convé preservar-lo de la freqüentació humana."

Martin Cooper está considerado como el padre de la telefonía móvil ya que de su trabajo como ingeniero electrónico en la compañía de telecomunicaciones Motorola salió el primer prototipo.

En las cuatro décadas y media que han pasado desde que, el 3 de abril de 1973, él mismo realizase la primera llamada desde el primer teléfono móvil que se había fabricado, muchas son las veces que ha comentado que le llegó la inspiración unos años antes mientras estaba viendo un capítulo de la mítica serie Star Trek, en la que el personaje del capitán James T. Kirk aparecía usando un comunicador móvil.