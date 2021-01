La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat dels següents temes:

La controvèrsia sobre els riscos de la vacunació i el fet que la vacuna sigui obligatòria s'ha fet més visible que mai amb l'arribada massiva imminent de la vacuna contra la COVID-19.

Tot i que darrerament els debats han estat presents arreu d'Europa —amb l'obligatorietat de la vacuna per entrar a l'escola bressol en països com Holanda, o amb l'augment de les ràtios després de la mort per diftèria d'un nen no vacunat a Catalunya—, és ara que el coronavirus ha posat tota la societat d'Espanya davant el dilema.

La meitat dels ciutadans preferirien «esperar a saber quins efectes» té la vacuna contra la COVID-19 abans que els l'administrin, segons l'enquesta del CIS del novembre, i Espanya és el segon país europeu amb menys predisposició per vacunar-se, tal com mostren dades d'Ipsos i el Fòrum Econòmic Mundial. Hi ha molta gent que té dubtes: podria ser obligatori?, perilla el meu lloc de treball si m'hi nego?, tinc dret a rebutjar la vacuna?.

Les darreres restriccions sobre el comerç i la restauració estan causant greus problemes de viabilitat en les empreses i el sector demana un Pla Econòmic de Xoc urgent amb peticions concretes per poder compensar part de l’aturada intermitent i constant de l’activitat empresarial.

A la Linterna Catalunya hem parlat amb Joaquim de Toca, membre de la junta de Barcelona Oberta, que ens ha explicat el punts reclamats.

"365 dies amb Maria" recull "totes" les Mares de Déu que el poble ha adoptat. No és que hi hagi moltes marededéus, és la mateixa Mare de Déu amb diferents “vestits”.

A La Linterna Catalunya parlem amb el seu autor, el periodista Àngel Rodríguez "En efecte, Maria té el privilegi de saber integrar-se en la nostra societat tal i com el poble la veu i li prega. Fixem-nos que la imatge d'un sant o santa es representa igual en una església de casa nostra que en una d'Occitània." explica Rodríguez. "La Mare de Déu, a excepció d'algunes advocacions concretes (Fàtima, Lourdes, Montserrat...), no."

El Govern ha pres aquesta decisió després que el Parlament modifiqués l'any passat, amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, la llei de les policies locals per establir que s'han de reservar a les dones entre un 25% i un 40% de les places per accedir als cossos i a les diferents categories.

La primera administració que ho va aplicar va ser l'Ajuntament de Barcelona, que va introduir el canvi en les convocatòries de la Guàrdia Urbana, on el 14% de la plantilla són dones.