La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

L’Hospital Germans Trias ha posat en marxa la primera Unitat funcional de covid persistent pediàtrica de Catalunya.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la doctora María Méndez, cap de servei de pediatria "Es tracta d’una unitat pionera creada fruit de la necessitat d’atendre infants i adolescents que, després de passar la covid, continuen presentant símptomes durant mesos, principalment fatiga, dificultat respiratòria, debilitat i cefalees."

El preu de l'electricitat ha assolit uns rècords en preu mai vistos. L'estructura del sector és la següent: les empreses comercialitzadores són les mateixes que les distribuïdores, l'Estat intervé en el sector i la configuració de la factura final depèn de múltiples elements. Tenint en compte aquest funcionament, només un canvi estructural del sector que passi per trencar la situació de monopoli de les companyies i una aposta clara per les energies renovables pot ser el punt de partida del camí cap a la solució.

La borrasca Filomena ha portat amb si imatges que no oblidarem i records que seran història pel mantell de neu deixat en molts punts de la geografia espanyola molt poc acostumats a aquestes condicions climatològiques.

Estampes de nevades a part, si parlem de conduir amb aquest temporal, el conte canvia, pel poc acostumats que estan molts conductors espanyols a circular en aquestes condicions.

En el CES 2021 ha resultat ser l'escenari triat per a donar a conèixer aquesta iniciativa amb la qual Sony vol competir amb marques tan establertes com DJI.

Airpeak és descrit com un projecte avançat amb el qual Sony vol demostrar la seva vàlua en àrees com la intel·ligència artificial i la robòtica, tot això al mateix temps que posa en valor les capacitats fotogràfiques i de vídeo de les quals són algunes de les seves càmeres més populars.