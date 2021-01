La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat dels següents temes:

En La Linterna Catalunya hem parlat amb Salvador Macip, professor de ciències de les salut de la UOC i investigador en la universitat de Leicester. "Encara no hem arribat al pic de contagis, les xifres corresponents a les reunions nadalenques arribaran a la fi de gener, principis de febrer" explica Macip.

Arriba la vacuna de Moderna

Catalunya podria rebre la setmana vinent unes 5.800 dosis de la vacuna de Moderna. Tot i això la consellera de salut s'ha mostrat cauta a l'hora de confirmar amb rotunditat que els vaccins arribaran fins que no tinguin el "compromís exacte" al respecte.

Rècord de temperatura mínima mai registrada a la península ibèrica. Així ho indiquen les dades captades per l'estació meteorològica del Clot de la Llança, al municipi d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà.

L'estació, a tocar del Parc Natural de l'Alt Pirineu i propietat de Baqueira Beret, ha registrat aquest 6 de gener una temperatura mínima de -34,1 graus durant la matinada. La temperatura, vora les deu del matí, ja era de -20 graus.

És un fet que cada vegada serà més freqüent?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'acom (associació catalana observadors meteorològics) "Per a començar hem de puntualitzar que, encara que cal tenir en compte aquest registre, no sabem si s'ha produït en altres ocasions perquè no sempre hem tingut tantes estacions meteorològiques. Avui, per exemple, s'han registrat 35 sota zero a Cantàbria." ens explica.

Les patronals de la restauració i el comerç han portat carbó als consellers de la Generalitat com a mostra del "rebuig frontal" a les noves restriccions, en vigor a partir d'aquest dijous.

L'acte simbòlic ha començat a dos quarts d'onze de a la Plaça Sant Jaume. Representants del Gremi de Restauració de Barcelona, Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç han deixat diversos sacs de carbó a les portes de l'oficina de registre al carrer de Sant Honorat i han entregat una carta signada pels "Reis Mags" on denuncien la situació actual.

Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest dijous que han rebut un centenar d'avisos d'estafadors que telefonen a residències reclamant un ingrés econòmic urgent a canvi de les vacunes contra el coronavirus.

"Els estafadors es fan passar pel Departament de Salut o un centre de vacunació i acostumen a telefonar quan saben que el responsable del centre no hi és per pressionar la persona que agafa el telèfon advertint-lo de les conseqüències de no vacunar-se." explica Viudes.

El cos només coneix que l'estafa s'hagi perpetrat en una residència d'Esplugues de Llobregat, que ha pagat 400 euros als estafadors en concepte d'una paga i senyal d'un import total d'uns 3.000 euros. Hi ha estafes similars a cases particulars de gent gran.