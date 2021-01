La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

En La Linterna Catalunya hemos hablado con el doctor Fernando Cereto, coordinador e investigador principal de la unidad de ensayos clínicos y medicina interna de Quironsalud “De este modo, en principio están excluidos los pacientes que estén recibiendo o hayan recibido tratamiento oncológico durante los últimos seis meses y aquéllos que reciben tratamientos con corticoides o inmunomoduladores debido a que estos fármacos disminuyen la respuesta inmune“, ha explicado Cereto.

"Esta vacuna, denominada Ad26.COV2.S, está basada en un tecnología “sólidamente documentada” con un adenovirus recombinante no replicativo, para generar una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del coronavirus conocida como proteína S."

Catalunya va tancar el 2020 amb 497.611 aturats, xifra que suposa un augment de 12.863 persones més que al novembre (+2,6%) i 109.487 més que al desembre del 2019 (+28,2%), segons les dades de l'atur registrat corresponent al mes de desembre publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball.

Al conjunt de l'Estat, l'atur va pujar en 36.825 persones al desembre, fins als 3,8 milions, i va acabar l'any amb un 22,9% més de desocupats (724.532). Pel que fa a les dades d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, el 2020 va finalitzar amb 75.715 inscrits menys, és a dir, un 2,2% menys que al desembre de l'any passat, mentre que si es compara amb el novembre es va registrar un increment del 0,14%, fins als 4.666 treballadors.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb L'Anna Morató, autora del llibre "Crec en tu"

"Aquests contes pretenen que les nenes i nens descobreixin aquestes eines i que,de mica en mica, les vagin fent servir. No són eines per solucionar-ho tot d’una manera immediata, sinó que, a mesura que les utilitzin, s’adonaran que són útils per prendre decisions i resoldre favorablement moltes situacions." explica Anna.