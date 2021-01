La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Avui dilluns 4 de gener a les 12 hores s'ha presentat en una roda de premsa virtual la Marató de Donants de Sang de Catalunya, la campanya de donació més gran l’any. Hi han participat de manera simultània els alcaldes i alcaldesses de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el doctor Enric Contreras, director assintencial del banc de sang, "Hi ha dues èpoques a l'any en les quals les reserves de sang estan sota mínims, estiu i, sobretot, nadal" afirma el doctor Contreras.

A La Linterna Catalunya hem parlat d'aquest tema amb Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirector d'acció sanitaria a situacions de crisi de l'OMS "cal posar tota la carn a la graella, tot hauria de ser com una operació quasi militar. Els governs ho han de veure com una crisi humanitària, com una guerra. si és necesari s'ha de fer ús de l'UME".

"Estem ja davant la crònica d'una onada anunciada. La pregunta que avui ens fem és com de greu serà. Cal pensar que la segona va començar amb la primera donant unes xifres irrellevants. Aquesta tercera arriba en plena cresta de la segona. És molt preocupant."

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Esteve Caramés, director dels programes culturals de l'icub "Ses Majestats sí que vindran a la ciutat i ho podreu veure en directe per les televisions públiques. S’està preparant un programa televisiu el vespre del 5 de gener que es podrà seguir per BTV, TV3 i TVE". explica Caramés.

Arribaran al Fòrum el dia 5 de gener a bord del pailebot Santa Eulàlia. L’alcaldessa els esperarà al Moll del Fòrum. A l’arribada dels Reis d’Orient no s’hi podrà anar per evitar possibles aglomeracions. Ara bé, es podrà veure en directe amb tot detall per betevé. En canvi, sí que podreu visitar l’espai màgic del Fòrum fins demà al 5 de gener només al matí (11 h – 14 h).