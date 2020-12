La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

Salut confia vacunar en 15 dies "el màxim nombre de residències" de Catalunya. S'espera que el retard logístic en l'arribada de les 60.000 vacunes que havia d'entregar Pfizer no afectarà els plans de vacunació de la covid-19 a Catalunya, que ja preveuen les injeccions entre els dimarts i els dissabtes i reserven els dilluns com a dia per "acabar de fixar agendes i assegurar que les vacunes arriben". "Un cop aquí ja tenim absolutament controlada la distribució"

El nombre de patents registrades a l'Estat durant la pandèmia s'ha disparat. Segons dades de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), la xifra de noves patents i models d'utilitat registrats entre maig i setembre s'ha incrementat un 80% respecte al mateix període de l'exercici anterior.

Bona part dels nous productes estan enfocats a combatre l'expansió de la covid-19, prevenir contagis o resoldre les noves necessitats que han sorgit amb la "nova normalitat".

Entre els invents més destacats hi ha un sistema de desinfecció de mans que es pot adaptar a polseres, nous models de mascaretes o dispensadors de productes destinats a pervenir el contagi del virus.

Inspirant-se de les propostes de circ internacional de qualitat que cada Nadal es realitzen en les grans capital del centre i nord d’Europa, el Gran Circ de Nadal de Girona és una producció de Circus Arts Foundation, la fundació cultural privada sense ànim de lucre que igualment produeix el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.

Cada edició atrau entre 17.000 i 19.000 espectadors i es presenta un xou totalment nou, concebut exclusivament per a Girona. Enguany la producció es titula “Adrenalina: Més enllà dels límits” i el seu eslògan “El Circ de Qualitat portat a l’extrem” resumeix bé l’eix central de l’espectacle que només es podrà veure a Girona del 25 i fins demà 29 de desembre: les emocions i risc fets espectacle per a una selecció d’artistes internacionals de primera divisió.

El día 28 de diciembre se celebra el «Día de los Santos Inocentes». Estamos acostumbrados a relacionar este día con las bromas o «inocentadas», pero en realidad el origen del día de los Santos Inocentes es muy distinto, ya que es el día en el que se conmemora la matanza de todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, ordenada por Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Mesías. De ahí que se le aplique el término de inocente a la conmemoración.