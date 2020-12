La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-¿La nueva cepa inglesa de la Covid hará menos efectiva la vacuna?

En La Linterna Catalunya hemos hablado con Salvador Macip, profesor de ciencias de la salud de la UOC e investigador de la universidad de Leicester.

"La verdad es que aún no tenemos suficientes datos como para decir algo en firme" comenta Macip "pero parecer ser que esta mutación no es tan radical como para afectar a la efectividad de la vacuna. para decir algo definitivo hay que esperar" afirma el investigador "No hay que asustarse pero sí que hay que ser prudentes. Las medidas que se han tomado son las adecuadas"

El virus ha venido para quedarse

"Sin duda" comenta Salvador "erradicar un virus del planeta es muy difícil. Hasta ahora solo se han erradicado dos, el de la viruela y el de la peste bovina. Con este coronavirus conviviremos durante muchísimo tiempo" Concluye.

-L'OCU demana a sanitat directrius clares sobre els tests ràpids de Covid

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Enrique García, portaveu de la OCU. "Al nostre judici, realitzar aquest tipus de test autodiagnòstic d'anticossos pot suposar una sobrecàrrega del sistema sanitari, al qual cal acudir tant per a sol·licitar la prova com per a resoldre els dubtes generats pels resultats." explica Enrique i afegeix "Demanem directrius clares al Ministeri de Sanitat perquè orienti als usuaris. Aconsellem prudència als ciutadans, als quals animem a no treure conclusions d'aquesta mena de proves sense un adequat assessorament mèdic."

-El Tibidabo tanca per Nadal però no s'atura

El Parc d’Atraccions Tibidabo ha preparat un conjunt d’activitats per enviar un missatge d’il·lusió i passar un Nadal màgic i optimista, malgrat que el recinte estigui tancat durant aquestes festes amb motiu de les recomanacions sanitàries. L’eix del Nadal digital del Tibidabo són els desitjos i la comunicació se centra especialment a mantenir les ganes de tornar a gaudir del Tibidabo, el “Parc de la Felicitat”, com sempre més enllà del context actual.

En aquest sentit, es convidarà a tothom a fer volar els seus desitjos, i a seguir les xarxes socials del Parc i la pàgina web per participar en les activitats des de casa, amb l’opció de guanyar regals i de rebre diferents sorpreses.

-¿Cuál es el origen e historia de la Lotería de Navidad?

El origen de los sorteos de la Lotería de Navidad se remonta a la época de las Cortes de Cádiz, cuando Ciriaco González Carvajal, ministro de la Cámara de Indias, pensó en ella como “un medio para aumentar los ingresos del erario público sin quebranto de los contribuyentes”. El primer sorteo se celebró el 18 de diciembre de 1812.