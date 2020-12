La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat dels següents temes:

-La farmacèutica catalana Reig Jofre produirà la vacuna de Johnson

Reig Jofre ha arribat a un acord amb Janssen Pharmaceutcal Companies de Johnson&Johnson per a la transferència tecnològica de la producció a Barcelona de la seva candidata a vacuna Covid-19, actualment en investigació, segons ha informat la companyia en un comunicat i en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

-Set dies d'aïllament per als avis que visitin la família

Les patronals de residències de gent gran estaven molt molestes amb el pla de la Generalitat per Nadal perquè creien que no protegia prou les residències dels possibles brots que podrien provocar les entrades i sortides de residents. Finalment han arribat a un acord amb la Generalitat per gestionar aquests moviments, però coincideixen que el més recomanable seria que la gent gran es quedés a les residències durant aquests dies.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb MªJosé Carcelén, portaveu de la coordinadora de residències 5+1 "Estem com sempre, en aquesta mena de pactes mai es té en compte la veu dels familiars. Mai. La gestió continua sent un despropòsit, per això el dissabte ens manifestarem per a evidenciar, encara més, aquesta situació de menystinc per part de la Generalitat i les patronals de les residències" ens explica Carcelén.

-Contundent informe de Càritas BCN sobre l'impacte de la Covid-19

Ha presentat un contundent informe sobre l'impacte de la crisi de la Covid-19 en famílies vulnerables. A La Linterna Catalunya hem parlat de les conclusions que es desprenen d'ell amb la Miriam feu, cap d'analisi social de Càritas BCN. “Càritas Barcelona arriba al mes de desembre amb 19.380 persones ateses pels serveis de primera resposta a la COVID-19, el doble que el mateix període de l’any anterior”, ha indicat.

La cap d'analisi social ha explicat que Càritas s’ha vist en la necessitat de triplicar les ajudes econòmiques d’alimentació entre abril i desembre respecte al mateix període de l’any passat, destinant més d’un milió d’euros, i duplicant les ajudes d’habitatge, amb un import d’1,8 milions d’euros.