La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Así funciona un laboratorio encargado de validar los resultados de los test COVID

El Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias, integrado en el Laboratorio Clínico de la Metropolitana Norte (LCMN), ha llegado esta semana al medio millón de pruebas para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, la gran mayoría mediante las conocidas pruebas de PCR, a pesar de que recientemente se han introducido nuevas técnicas.

Este hito es fruto del esfuerzo de los profesionales del servicio, que desde el mes de marzo hacen guardias 24 horas, así como de la colaboración con otros servicios del laboratorio (Análisis Clínicos y Bioquímica, Genética, Hematología e Inmunología) y la coordinación con la Atención Primaria.

-Quatre anys per unificar el tram per la Diagonal

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el primer dels dos plans que han de servir per urbanitzar la primera fase de la connexió del tramvia al tram central de la Diagonal, concretament entre els carrers Girona i Castillejos.

El projecte està pressupostat en 34,8 milions d'euros i ha comptat amb els vots favorables de Barcelona en Comú, PSC i ERC. La intervenció comprèn un tram d'un quilòmetre i mig de l'avinguda i implica un àmbit d'actuació de 94.135 metres quadrats. La proposta preveu reordenar els usos actuals reduint el trànsit motoritzat privat. A canvi s'amplia l'espai destinat als vianants en 8.465 metres quadrats, el de les bicicletes en 2.497 i les àrees verdes en 4.943.

-Anem cap a una setmana laboral de quatre dies?

Els sindicats han donat la benvinguda al debat obert per vicepresident segon de l'executiu perquè creuen que el procés de digitalització de l'economia facilita la reducció del temps de treball. "Per molt que diguin els governs i ministres, es un debat imparable. Si hi posem fre, serà pitjor", ha dit el secretari general de la UGT a Catalunya Camil Ros, en una roda de premsa aquest dilluns.

Per parlar d'aquesta setmana laboral de quatre dies a La Linterna Catalunya hem parlat amb la Cristina Torre secretària d'acció sindical de comissions obreres de Catalunya

-França multa a Google amb 100 milions d'euros i a Amazon amb 35 milions per inserir cookies no consentides

Google i Amazon han estat sancionades a França per l'ús il·legítim de cookies per a monitorar l'activitat web dels seus usuaris. La Comissió Nacional de la Informàtica i les Llibertats, organisme independent responsable de fer respectar les lleis de privacitat a França ha anunciat que totes dues empreses hauran de fer front a multes de 100 milions d'euros per a Google i 35 milions d'euros per a Amazon.