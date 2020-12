La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Com assumeix la primària l'atenció a les residències?

Avui, a La Linterna Catalunya, volem parlar dels CAPs, dels Centres d'Atenció Primària. El dr.Javier O'Farrill és president del sector de Sanitat Primària ICS de Metges de Catalunya.

Ell ens explica com està la pressió ara mateix a l'atenció primària: "Es una tensa calma, sobretodo depende del lugar donde te encuentres. Hay mucha gente que se está acercando a los centros de atención primaria buscando un diagnóstico a partir de los síntomas que puedan tener y esto hace que fluctue mucho la actividad." explica O'Farrill. "Llevamos un periodo de mucha presión, ahora estamos intentando implementar nuevamente la atención presencial, y en estos momentos estamos en una situación de tensión, hay puntos con un gran colapso y tenemos muy pocos recursos."

-El barri de Can Clos de Barcelona en contra del tancament de la seva escola

Les famílies de l’Escola Can Clos, de la Marina de Port, afirmen que el Consorci d’Educació els ha comunicat el possible tancament del centre. L’AMPA de l’escola assegura que el consorci treballa amb la idea de fusionar l’equipament educatiu amb l’Escola Enric Granados. D’aquesta manera, es traslladarien els alumnes de Can Clos a aquest centre, ubicat al passeig de la Zona Franca.

-La televisió recupera públic jove per la pandèmia

La pandèmia de la COVID-19 ha representat un sotrac en tots els àmbits. La seva irrupció sobtada i les mesures que es van haver de prendre van capgirar la vida de milions de persones arreu del món. Els confinaments que es van haver de decretar a diversos països van implicar un canvi d'hàbits sobtat.

La situació d'emergència va generar una necessitat informativa sense precedents i això també va obligar milions de persones a buscar informació en tots els mitjans que tenien a l'abast. Un estudi de la UOC mostra ara de quina manera aquesta situació inèdita va afectar el consum de mitjans de comunicació a Espanya.

-Torna "Akira" el clàssic d'animació remasteritzat

Any 2019. Neo-Tòquio és una ciutat construïda sobre les ruïnes de l'antiga capital japonesa destruïda després de la Tercera Guerra Mundial.

El Japó és un país a la vora del col·lapse que sofreix contínues crisis polítiques. En secret, un equip de científics ha reprès per ordre de l'exèrcit un experiment per a trobar a individus que puguin controlar l'arma definitiva: una força denominada "l'energia absoluta". Però els habitants de Neo-Tòquio tenen altres coses de les quals preocupar-se.

Un d'ells és Kaneda, un jove pandiller líder d'una banda de motoristes. Durant una baralla, el seu millor amic, Tetsuo, sofreix un estrany accident i acaba ingressat en unes instal·lacions militars. Allí els científics descobriran que és el posseïdor de l'energia absoluta. Però Tetsuo, que no es resigna a convertir-se en un conillet d'índies, molt aviat es convertirà en l'amenaça més gran que el món ha conegut.