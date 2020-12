La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat dels següents temes:

-Tres morts i 19 ferits en l'incendi d'una nau okupada a Badalona

Cada dijous a La Linterna Catalunya, la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'equadra ens fa un resum de l'actualitat policial de la setmana. L'incendi a una nau okupada a Badalona és la notícia destacada d'avui.

Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dijous al migdia una tercera víctima mortal a la tercera planta de la nau industrial abandonada i ocupada de Badalona que aquesta nit s'ha incendiat.

S'ha trobat a la part posterior de l'edificació, al costat oposat on presumiblement va començar el foc. L'edifici principal està en un estat molt precari i molt probablement caldrà desenrunar-lo poc a poc per part d'una empresa especialitzada en els propers dies. L'edifici annex encara no s'hi ha pogut entrar del tot i s'està inspeccionant amb drons i gossos especialistes, cosa que fa que no es descarti trobar més morts.

-Està controlada la situació a les residències de gent gran en aquesta segona onada?

La primera onada de la pandèmia va colpejar amb molta duresa a les residències d'avis, i sembla que ara estem repetint el que va passar.

Què és el que està fallant ? Volem parlar de què està passant en les residències, i, a La Linterna Catalunya, per parlar del tema conversem amb el doctor Josep María Vía, que és president de la Fundació Edat i Vida, que ens diu que "sí, hem après molt de la primera onada, el que passa és que estem davant d'una malaltia molt complexa, un virus que ens ha sorprès, que té cops amagats, però està clar que sí hem après coses." explica Via.

-L’Espai Gironès col·laborarà amb la campanya de Nadal en una nova teràpia contra els efectes de la Covid-19

L’Espai Gironès col·laborarà amb la campanya de Nadal, que comença aquest divendres 4 de desembre, amb la lluita contra la Covid-19. Concretament es farà una donació al projecte de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) per desenvolupar una nova teràpia per evitar l’accés del virus als pulmons.

-Artesania floral nadalenca a la façana del Liceu

Un equip de floristes professionals transformen la façana del Gran Teatre del Liceu en un aparador de l’art floral i de Nadal. Des d’una grua elevada a més de 4 metres els foristes van anar muntant una garlanda de 24 metres d’allargada confeccionada artesanalment amb fulles d’eucaliptus naturals, branques d’avet, estels de fusta i arpilleres en tons plata i blanc per acompanyar la cascada de llums blaves que cauen sobre la façana del Liceu.