La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-El Procicat limita a 10 les reunions al Nadal incloent nens

El Procicat ha aprovat el pla de Nadal, que limita les reunions de Nadal a 10 persones incloent els infants, i que recomana relacionar-se amb dues altres bombolles però en dies diferents, és a dir, que una bombolla quedi només amb una altra per Nadal, i després es trobi amb una segona un altre dia, per posar un exemple.

El Procicat aconsella minimitzar la mobilitat i que es mantingui en l'entorn proper. En aquest sentit, parla de 'bombolla de Nadal', formada per persones que ja tenen contacte proper, com pares, fills i germans que visquin a prop. Cal evitar la interacció amb persones que viuen lluny i fa mesos que no es veu. Es permetrà la sortida d'usuaris de residències. El toc de queda s'allarga les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis.

-En marcha la campaña de recogida de Juguetes para reyes

La Asamblea de Cruz Roja Blanes-Lloret-Tossa, a través de Cruz Roja Juventud, ha comenzado con mucha fuerza este pasado fin de semana la 28.ª Campaña de Juguetes.

Lo ha hecho principalmente a través de dos acciones que tuvieron lugar el sábado. A lo largo de la mañana se repartieron entre varios comercios que colaboran en la campaña unas cajas identificadas con carteles de la campaña para que todo el mundo que quiera pueda dejar juguetes.

-La Xina ha tornat a aterrar a la Lluna per recollir mostres

Hi ha dues notícies sobre l'espai i l'astronomia, primer va ser el fracàs en l'enlairament del satèl·lit espanyol que va ser per una errada humana, l'altre és que xina ha enviat una sonda per agafar mostres i tornar-les a la terra, a La Linterna Catalunya, per parlar del tema, ho fem amb Antonio Bernal astrònom de l'Observatori Fabra.

-El dia 9, després d'onze mesos, reobre la línia de RENFE amb Blanes

Finalment s’ha pogut treure l’entrellat: el restabliment del servei de tren entre Blanes i Malgrat pel nou pont sobre la Tordera tindrà lloc d’aquí a poc més d’una setmana, el dimecres 9 de desembre. La notícia arriba després que durant els darrers dies hi havia hagut un ball de dates que no acabava d’aclarir quan arribaria l’esperada data.

Aquest migdia ADIF ha confirmat aquesta data mitjançant una nota de premsa, després que avui al matí la delegada a Catalunya del govern estatal, Teresa Conillera, ho ha avançat a l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa.