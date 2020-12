La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Un projecte liderat per la Vall d'Hebrón dissenyarà la nova generació de medicina de precisió

El disseny d'assajos clínics en oncologia, principalment de fases precoces, està experimentant canvis rellevants en els darrers anys per poder oferir tractaments cada vegada més eficaços als pacients i escurçar els temps d'aprovació de nous fàrmacs.

En aquesta línia, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ja treballa en nous assaigs clínics acadèmics, els BoB (Basket of Baskets), emmarcats dins de la medicina de precisió.

En aquests assajos se seleccionen grups de pacients candidats mitjançant tests genòmics, per poder oferir un tractament en funció de la mutació que tingui el pacient, amb independència del tipus de càncer que pateixi.

-El calendari solidari Talita arriba a la seva 19ª edició

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat –que se celebra el 3 de desembre–, la Fundació Talita ha presentat avui, a través de les seves xarxes socials, el nou Calendari Solidari Talita 2021, de nens i joves amb discapacitat intel·lectual i famosos, que enguany celebra la seva dinovena edició.

A causa de les restriccions per la pandèmia, el Calendari Solidari Talita 2021 està format per una selecció de fotografies de calendaris d’anys anteriors, entre el 2011 i el 2019.

-Dia internacional de la seguretat de la informació. Protegim bé les nostres dades?

Aquest passat dia 30 de novembre, va ser el dia internacional de la protecció de la informació. moltes vegades no som conscients del valor que és la nostra pròpia informació i el cobejada que pot ser per a hackers i empreses comercials.

També tendim a pensar que hi ha aplicacions gratis, res més lluny de la veritat. Moltes d'aquestes aplicacions et cobren amb les teves dades. A internet no hi ha res gratis.

En la Linterna Catalunya hem parlat amb Joan Cauvet, cap de la Unitat d’IT&OT Security del centre tecnològic Eurecat.

-¿Por qué los pájaros no se caen de la rama cuando duermen?

Es curioso observar cómo los pájaros se colocan sobre las ramas (e incluso cables de alta tensión) y que, por mucho viento que pueda hacer o cuando se supone que están dormidos, no se mueven ni caen.

Eso es gracias a un preciso mecanismo de sujeción que las aves paseriformes tienen en sus patas. Consiste en, tras posar sobre la rama o cable, flexionar la parte trasera de la planta de la pata y automáticamente los tendones (llamados ‘flexores‘) hacen que los dedos se replieguen quedando aferrados fuertemente a esa superficie.

A pesar de la aparente fragilidad de esas patas la sujeción es sólida y segura, motivo por el que no pierden el equilibrio y no se precipitan al suelo cuando están dormidos. Del mismo modo que se ha agarrado se libera de la sujeción automáticamente cuando quiere echar a volar.