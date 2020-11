La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Cultura financera, la gran assignatura pendent

La manca de cultura financera continua essent una característica pròpia dels ciutadans de molts països, i alguns estudis ho posen en evidència. En el cas d'Espanya, un informe recent ha demostrat que els ciutadans tenen percepcions equivocades del nivell d'impostos que paguen.

L'estudi, que ha consistit en una enquesta a 6.000 persones, posa de manifest que la majoria de persones subestimen la seva càrrega fiscal i que, quan se'ls facilita informació, acaben canviant d'opinió sobre la desigualtat i s'oposen més a l'evasió fiscal.

-La indústria de l'esport està abocada a la desaparició imminent

La pandèmia està colpejant, sense excepció, a tots els sectors de negoci o comerç. El sector del negoci relacionat amb l'esport no és una excepció.

En la Llanterna Catalunya hem parlat amb Anna Pruna, presidenta de INDESCAT, el clúster de la indústria de l'esport a Catalunya. "Volem posar de manifest la nostra indignació pel fet que només s’han destinat 25 milions d’euros que no cobreixen ni de bon tros les pèrdues generades a la indústria esportiva. D’aquests, només una part seran pel teixit empresarial, i a més a més, només per a instal·lacions, que actualment suposa aproximadament el 29% de la indústria." ens comenta pruna.

-La buena idea de regalar un libro por Navidad

La lectura siempre supone una apuesta segura a la hora de hacer algún regalo para nuestros familiares, amigos o allegados.

Con la Navidad a menos de un mes de distancia, son muchos los amantes de la lectura que buscan nuevas alternativas y opciones con las que acertar estas fiestas.

En La Linterna Catalunya hemos hablado del tema con alguien ideal para darnos un cosejo a la hora de escoger publicación, Eugenia Soria, editora de Zenith y Paidós del grupo Planeta.

-Diego Maradona: el documental etern

El 5 de juliol de 1984, Diego Maradona va arribar al Nàpols en un traspàs rècord. Durant set anys es va deslligar la bogeria. La icona més famosa del futbol i la ciutat més ardent i perillosa d'Europa van formar el còctel perfecte. En el camp, Diego Maradona era un geni. Fora del camp, el tractaven com a un Déu.

Al geni argentí li va encantar barallar contra l'adversitat i liderar al Nàpols fins a aconseguir el seu primer Scudetto de la història. Era el partit dels seus somnis. Però tenia un preu... Diego obrava miracles al seu antull en el camp, però, amb el pas del temps, la foscor es va cerndre sobre ell.