La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Un ensayo clínico permite descartar la hidroxicloroquina como tratamiento profiláctico contra la COVID-19

Un ensayo clínico sobre el tratamiento preventivo con hidroxicloroquina (HCQ) para la COVID-19, publicado hoy en la prestigiosa revista científica New England Journal of Medicine, concluye que este medicamento no tiene efectos beneficiosos en la prevención del contagio en personas sanas que han estado expuestas a un caso positivo por test PCR.

Los investigadores han descubierto que un tratamiento con HCQ durante 7 días, administrado después de la exposición a un caso positivo por COVID-19, no influye en el desarrollo o no de la enfermedad o la mejora de los síntomas.

-Avui s'ha encès la il·luminació nadalenca 2020 a Barcelona

Barcelona estrenarà aquest 2020 llums de Nadal a diversos trams de carrers i places de la ciutat. Per primera vegada, la plaça de Catalunya tindrà enllumenat i envoltarà les activitats nadalenques que es facin al centre de la plaça.

També estrenarà il·luminació el carrer de Balmes, després de molts anys sense tenir llums per aquesta època. La quarantena de mercats municipals també disposaran de llums, per primera vegada, per potenciar el comerç de proximitat. Alguns dels carrers que veuran renovats els llums seran la Gran Via de les Corts Catalanes i l’avinguda del Paral·lel.

-El 34% dels catalans dorm pitjor per culpa de la Covid-19

Catalunya afronta la segona ona de la pandèmia i un dels efectes més invisibles en la nostra societat -però que passarà factura- és el notable descens de la qualitat del somni entre els catalans.

La situació d'incertesa que estem vivint desemboca en un augment de nivells d'estrès i preocupació constant pel treball i la salut, la qual cosa comporta alteracions en la nostra rutina de somni i desencadena greus conseqüències en el nostre benestar físic i també emocional.

El 42% dels catalans es fiquen al llit més tard, el 43% matinen més i el 34% dormen pitjor que abans de la pandèmia.

-Mor una jove de 28 anys en caure des d'un terrat de Barcelona en la qual es feia 'selfies' amb unes amigues

Aquest dimecres ha transcendit la mort, el passat 31 d'octubre, d'una jove de 28 anys en el barri de Sarrià de Barcelona en caure des d'un terrat a la qual havia pujat amb unes amigues a fer-se fotografies del tipus selfie.

La víctima es va precipitar des de l'alt de l'immoble accidentalment (segons conclou l'informe dels Mossos) al voltant de les 22.30 hores d'aquell dissabte, vespra de Tots els Sants.