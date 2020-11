La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Los negocios pequeños de los centros comerciales cuelgan de un hilo

Decenas de trabajadores y responsables de tiendas de la Illa Diagonal de Barcelona han exigido la reapertura "inmediata" de los centros comerciales en un acto reivindicativo que ha consistido en una concentración ante los establecimientos. Una situación que se repite en todos los negocios de los centros comerciales de Cataluña.

La acción respondía al llamamiento que los responsables de las tiendas han hecho bajo el lema 'Salvamos los comercios de los centros comerciales'.

Después de la concentración, algunos de los comerciantes han mostrado su indignación ante los medios. Jordi Casas, de la zapatería Casas, ha lamentado que se obligue a cerrar comercios cuando otros de dimensiones muy superiores sí pueden abrir, o bien que los cierres se apliquen solo en Cataluña y en Castilla y León.

-Com funcionaran els pcr a través de les farmàcies?

El Departament de Salut ha anunciat aquest divendres una estratègia de cribratge massiu amb PCR d'automostra a les farmàcies i amb la incorporació de 500 rastrejadors més (arribant als 3.000).

A les farmàcies, es podran recollir kits per agafar-se una mostra per a una PCR, en un sistema que s'inspira en el cribratge de càncer de còlon i per tant amb prèvia invitació. D'altra banda, també hi haurà cribratges a col·lectius vulnerables, com ara a les residències, i en entorns específics, com el laboral o en clubs esportius.

-Com serà la mobilitat del futur a Catalunya?

La necessitat d'eliminar el carboni de la nostra atmosfera ens porta a canviar el model de mobilitat de les persones. Ens porta a diferents tipus de vehicle.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Alfred Beltrán, Cap de Desenvolupament de Negoci del Mercat d’Automoció d’Eurecat.



Cotxes del futur: Hiperconectats, autònoms i transformables



"Cada vegada més la indústria de l'automòbil aposta per la innovació. Els rumors que circulen pel sector, aposten per un cotxe autònom, és a dir, que no necessitarà conductor; també es parla de cotxes elèctrics, amb ells prescindirà de la gasolina per al seu funcionament; a més tindran la capacitat de transformar-se i el millor de tot és que els cotxes podran estar hiperconectats." ens explica Alfred.