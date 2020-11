La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-La vacuna d'Oxford mostra una eficàcia del 70%

La vacuna d'Oxford ha mostrat una eficàcia del 70% segons els resultats preliminars de l'assaig clínic en fase III, segons ha informat aquest dilluns la farmacèutica AstraZeneca.

Aquesta ha explicat que es tracta de resultats preliminars en assaigs al Regne Unit i Brasil, on no es van informar d'hospitalitzacions de casos greus dels participants.

En total hi van haver 131 casos de covid. Un règim de dosificació va mostrat una eficàcia d'un 90% quan es va administrar la vacuna com a mitja dosis, seguida d'una dosis completa al mes, mentre que un altre règim va mostrar una eficàcia del 62% quan es va administrar com a dosis completes amb com a mínim un mes de diferència. L'anàlisi combinat va donar com a resultat aquesta eficàcia del 70%.

-Adolescentes y adultos se acusan mutuamente de un uso inadecuado de las redes sociales

Dos estudios recientes de un equipo de investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universidad La Sapienza de Roma y la Universidad LUMSA, también de Roma (Italia), han analizado la percepción que tienen los jóvenes frente a los adultos (incluidas las personas mayores) y viceversa a la hora de comunicarse en las redes sociales.

-L'hostaleria de Tarragona en estat d'angoixa

En el sector de la restauració es van implementar noves restriccions que a partir del dilluns vinent començaran a poder obrir fins a les nou i mitja de la nit, sense límit d'aforament a les terrasses.

A La Linterna Catalunya hem parlat del tema amb Francesc Pintado president de l'associació d'empresaris d'hostaleria de Tarragona.

-¿Cuándo se originó el término ‘blanqueo de dinero’?

Según coinciden en señalar la mayoría de expertos, el origen del término ‘blanqueo de dinero’ (también conocido como ‘lavado de dinero’) surgió durante los años de la conocida Ley Seca en los Estados Unidos (1920-1933) en la que numerosísimos grupos mafiosos ganaron auténticas fortunas a través de comercializar con licores (debido a que la venta y consumo de alcohol estaba prohibido), el juego ilegal y la prostitución.