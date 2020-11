La linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-El projecte ‘Vies Blaves Barcelona’ incorporarà tecnologia per millorar l'experiència de l'usuari

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Pere Pons, diputat d'infraestructures i espais naturals de la Diputació de Barcelona "Aquesta aposta es convertirà en una via de comunicació immediata amb els serveis d'emergències; a més de ser un canal d’avís de les crescudes del riu en zones altes i de possibles inundacions en els trams més baixos" explica Pons.

La incorporació de la tecnologia al projecte ‘Vies Blaves Barcelona’ facilitarà que les persones que assisteixin a aquests espais puguin accedir a tot un seguit d’informació a través de les senyals instal·lades al llarg dels camins, ja sigui bàsica com relativa a l’oferta turística, cultural i de lleure més propera.

-"Economia del Bé Comú": La lluita per una economia més solidària i sostenible

Avui volem parlar de l'economia del bé comú, i per fer-ho, a La Linterna Catalunya, parlarem amb la Montse Junyent que és presidenta de l'Associació Catalana de Foment de l'Economia del Bé Comú. El primer que li volem preguntar és qué és exactament el "bé comú":

"L'economia del bé comú és una proposta d'un nou model, d'unes noves relacions econòmiques. El que es vol és que tot model econòmic estigui basat en els valors de la solidaritat humana, la sostenibilitat, la justícia i la participació." ens explica Montse "Posar a la persona en el centre i tenir en compte també els límits ecològics del planeta."

-La petita i mitjana empresa se sent menyspreada per la Generalitat

La reobertura de centres i parcs comercials anunciada per la Generalitat en la fase 4 de la desescalada (prevista per al 21 de desembre) ocasiona unes desastroses conseqüències econòmiques per a tot el sector comercial que se sumaria al registrat durant una crisi que dura ja més de vuit mesos.

Per aquest motiu, tot el sector reclama a la Generalitat que reconsideri aquestes dates i es permeti la reobertura immediata, ja que aquests espais compleixen amb totes les garanties de seguretat i s'afegeix que el manteniment del tancament tindrà un impacte destructor i irreversible sobre l'economia catalana.

-Tornen les estrenes a les pantalles grans

"HISTORIAS LAMENTABLES"

Ramón és un jove apocat a punt d'heretar l'imperi aixecat pel seu rigorós i hermètic pare. Bermejo és un estiuejant metòdic malaltís de l'ordre i enemic de la improvisació.

Ayoub, un africà sense papers que persegueix el seu somni acompanyat per una dona insuportable. I'Alipio és un petit empresari sumit en la ludopatia i la desesperació... Els quatre protagonitzen aquesta comèdia formada per històries d'humor interconnectades que ens porten a la conclusió que res és tan divertit com la desgràcia aliena.