La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-S'analitza el riure com una estratègia de cura emocional del sistema de salut

Té lloc la primera jornada d'humor del Health day de Pallapupas és bàsicament analitzar el riure com una estratègia de cura emocional del sistema de salut. Un estat d'ànim positiu ajuda a curar-te perquè tens una millor predisposició.

Hi ha gent que s'encarrega de què tinguis un estat d'ànim positiu per encarar la cura d'una malaltia. Avui parlarem del tema amb l'Angie Rosales, fundadora i directora dels Pallapupas.

-Gremi de Restauració de Barcelona: "Les noves mesures són un gran pas en la direcció correcta"

Avui s'ha fet públic el pla de desescalada en les restriccions, que a partir de dilluns que ve seran menys severes. Entre els punts més importants es troba la reapertura de la cultura, que ho farà al 50%, i la restauració que podrà obrir fins les 21:30.

Les terrasses podran estar el 100% de la seva capacitat, tot i que a l'interior l'aforament màxim haurà de ser del 30%.

Per parlar del tema hem convidat al senyor Roger Pallerols que és director del Gremi de Restauració de Barcelona, que valora les noves mesures: "La veritat és que sense haver arribat allà on preteníem, no deixa de ser un pas de gegant i una rectificació respecte als plans que s'havien filtrat el dilluns." diu Pallarols.

-El Black Friday de la COVID-19: la frustració acumulada augmentarà les vendes

Carrers plens de gom a gom, època prenadalenca i descomptes fugaços: el Black Friday i el Cyber Monday han anat guanyant adeptes darrerament. Enguany, en plena pandèmia, s'esperen ofertes i promocions més agressives per remuntar els comerços, i més tenint en compte la incertesa que implica la campanya de Nadal.

«El control de l'aforament a les zones comercials per Nadal, per una banda, i la por de contreure el virus, per l’altre, comporten un fre en l'experiència de les compres nadalenques», afirma Mª Teresa Ballestar, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, en La Linterna Catalunya. «Aquestes previsibles situacions afavoriran el Black Friday, perquè permet avançar les compres, aprofitar els descomptes i comprar de manera virtual», afegeix la professora.

-Cauen els dos lladres que atemorien a veïns de Sant Boi

Aquesta setmana els Mossos d'Esquadra per fi han pogut detenir en Sant Boi a dos perillosos lladres de pisos i locals comercials que portaven quatre mesos actuant a la ciutat. Els arrestats, dos homes de 31 i 34 anys, tots dos veïns del municipi, han estat atrapats quan estaven desvalisant un habitatge amb el seu propietari dins.

Des del passat estiu, els robatoris amb força estaven generant un fort clima d'inseguretat i de malestar veïnal en Sant Boi i de retruc al Prat i Cornellà.