La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Moderna anuncia que la seva vacuna contra la covid-19 té una eficàcia del 94,5%

La farmacèutica Moderna han anunciat que la seva vacuna contra la covid-19 ha demostrat tenir una eficàcia del 94,5%, segons els resultats preliminars dels assajos clínics a gran escala.

Mentre aquestes proves en humans continuen el seu curs, els resultats preliminars indiquen que la vacuna protegeix de la covid-19 en la majoria dels casos després de la segona dosi, segons la companyia nord-americana.

Moderna ha afirmat que no s'ha detectat cap problema de seguretat "significatiu". La farmacèutica planeja demanar l'autorització d'emergència per comercialitzar la vacuna "en les pròximes setmanes”.

-Avui comença el gran recapte 2020

Per aquestes dates cada any s'acostuma a fer "El Gran Recapte", una gran recollida d'aliments que també ha estat afectat per la pandèmia. Per parlar del tema hem conversat amb el senyor Frederic Gómez, president del Banc dels Aliments de Girona.

A ell li preguntem com serà "El Gran Recapte" aquest any: "Hem elimitat totalment el recapt físic, per eliminar la possibilitat de contagis. No es recolliran aliments. Només donatius." explica Gómez, "Aquests donatius es poden fer directament en les caixes dels principals supermercats. Es poden donar fins a 50 euros. Aquests diners després es transformaran en aliments bàsics."

Només es podran fer a les caixes dels comerços? "Hi ha més formes per fer els donatius. Es pot fer també a través de Bizum amb el codi 0090029 i també a través del web www.granrecapteonline.com, una web que és comuna dels 4 bans d'aliments de Catalunya."

-Els propietaris forestals reclamen més pedagogia per accedir al bosc

Un tema que ara, amb la covid-19, s'ha agreujat amb l'increment de gent que accedeix al bosc sense respectar els costums i usos del món rural. Els visitants també aprofiten per extreure els fruits que se'n generen. Bolets, pinyes, llentiscle o llenya són només alguns exemples de tota una economia submergida en uns boscos privats, però que, per tradició, mai han estat tancats al públic. Els propietaris demanen més pedagogia, una regulació consensuada amb el territori i més ajuts per al manteniment de finques.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la raquel Serrat, responsable de medi rural d'Unió de Pagesos.

-¿Por qué decimos ‘tocar madera’ para desear tener buena suerte?

La mayoría de historiadores apuntan a dos posibles orígenes y motivos, a los que se les atribuye el porqué y la razón de esta costumbre, relacionándola por un lado con la madera de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo, ya que le atribuían un poder mágico. Tocar la madera de la cruz era antaño un símbolo de protección frente a todo tipo de males y por otra parte a las cualidades del roble y la mitología que hay en torno a él, que se remonta a más de 2.000 años antes del nacimiento de Cristo.

El roble era considerado un árbol de culto y muchas eran las ofrendas y rituales que se hacían en torno a él.

En la antigüedad estaban en el convencimiento de que las vetas de esa madera eran las moradas en las que se ocultaba el genio del Fuego y de la Vitalidad, divinidad a la que se invocaba para pedir el éxito.

Al observar que el roble era alcanzado frecuentemente por el rayo, supusieron que era la morada algún Dios.

La unión de ambas creencias (cruz de Jesús y el roble como morada de los dioses) ha hecho con el tiempo que, para un gran número de personas, el hecho/gesto de tocar o decir “toco madera” sea un símbolo para ahuyentar malos presagios y encomendarse a la buena suerte.