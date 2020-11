La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-L'Hospital Germans Trias i Pujol demana voluntaris per a provar la fase 3 de la vacuna contra la Covid-19

L'Hospital Germans Trias i Pujol, juntament amb la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, és un dels centres d'Espanya que

participarà en assajos clínics en FASE 3 per a estudiar l'eficàcia de diferents vacunes actualment en desenvolupament en la prevenció de la COVID-19.

-TikTok, el nou instrument de la comunitat mèdica contra les informacions falses sobre la COVID-19

Que TikTok no és tan sols una xarxa social de pur entreteniment per a adolescents ja és, per a molts, una evidència. Però que, a més, estigui esdevenint una eina de gran valor a l’hora de combatre les fake news, especialment vinculades a la pandèmia de la COVID-19, és quelcom que la comunitat mèdica i científica ja comença a tenir en compte.

“A aquestes alçades ja podem dir que TikTok ha superat els dubtes inicials i ha entrat al club de les grans xarxes socials”, explica a La Linterna Catalunya Alexandre López Borrull, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. I afegeix: “A més, també ha quedat clar que TikTok ja no és només diversió i entreteniment”.

-OCU insiste en la gratuidad de las mascarillas para familias vulnerables

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera positivo el reciente cambio de postura del Gobierno a favor de una reducción del coste de las mascarillas gracias a la aplicación de un IVA superreducido del 4%, tal y como hicieron otros países miembros de la Unión Europea.

Aunque lo ideal hubiera sido dejar el IVA en el 0%, una decisión que tomaron los gobiernos de Italia y Holanda; y haberlo hecho antes: OCU solicitó medidas similares hace ya cinco meses, el pasado 1 de junio.

-Pel·lícules de gènere per a passar el cap de setmana

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba.