La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-¿Cómo nos afecta psicológicamente la obesidad?

La obesidad es una enfermedad sistémica, crónica, progresiva y multifactorial, que se define como una acumulación anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Este trastorno tiene una alta comorbilidad con otras patologías. Así pues, las personas que sufren obesidad suelen desarrollar otro tipo de trastornos mentales como la Ansiedad, la Depresión y los Trastornos de Conducta Alimentaria (bulimia, atracones).

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Gabriela Hernández, psicóloga del grupo ITA, "Tratar y entender los trastornos afectivos enunciados anteriormente es clave para el tratamiento de personas que sufren obesidad." explica la psicóloga "Por eso no hay que abordar el tratamiento de este trastorno desde el incremento de la actividad física y la regulación de la pauta alimentaria, sino que vamos más allá."

-La Diputació de Barcelona presenta l'estratègia per a la reactivació social en el context COVID

La Diputació de Barcelona ha presentat avui la seva estratègia per a la reactivació social en aquest context de la Covid-19.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la diputada de cohesió social, ciutadania i benestar de la DIBA, Lluïsa Moret, que ens ha explicat les mesures presentades per ajudar als ajuntaments a afrontar la crisi social provocada per la pandèmia.

-Les vacunes contra el coronavirus susciten dubtes en una part considerable de la població

Investigadors de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, publica avui a la revista Nature Medicine un estudi que revela reticències a nivell global a vacunar-se contra la COVID-19.

A partir de les dades de l’enquesta COVID-SCORE prèviament validada, en una mostra de més de 13.400 persones de 19 països fortament afectats pel virus, els investigadors han trobat que el 72% dels participants probablement acceptaria vacunar-se contra la COVID-19.

-Nova campanya de "phishing" relacionada amb els ERTE

Imma explica que "Una campanya de phishing està tractant des de l'agost estafar als milions de persones que poden estar esperant ingressos de les prestacions per ERTEs per part de la Tresoreria de la Seguretat Social."

Tal com adverteix un usuari en un enregistrament de vídeo que circula per xarxes socials, aquests correus informen els receptors del pagament per part de l'Administració Pública. L'email suplanta la identitat de la Seguretat Social i convida a prémer en un enllaç per a percebre la quantitat de la qual s'informa en el missatge.