La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui,a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-La depuradora de Figueres participarà en la vigilància del coronavirus

L'estació depuradora d'aigües residuals de Figueres ha estat seleccionada per l'ACA per participar en el projecte de vigilància de SARS-COV-2. Des d'aquest dimarts, està operatiu el web de l'estudi que permet consultar l'estat actual de la circulació del virus en diferents municipis de Catalunya a través de les aigües residuals.

-Tras el caos con las ayudas a los autónomos, ¿qué va a hacer la Generalitat?

Las ayudas 2.000 euros a los autónomos que otorga la Generalitat para hacer frente al impacto a la covid-19 ya se han agotado en poco más de 24 horas, según fuentes de los Departamentos de Trabajo y Políticas Digitales y Administración Pública.

Han estado dos días, pero, marcados por el mal funcionamiento de la página web y las quejas entre las personas que aspiraban a recibir la prestación.

Este lunes la página ya se colapsó por el gran volumen de peticiones y el martes por la mañana se recibieron 406.000 solicitudes, pero muchas no se han podido validar. La dotación de total de la Generalitat es de 20 millones de euros, por lo tanto, el objetivo era que los 2.000 euros de ayuda llegaran a 10.000 personas por orden cronológico.

-Atorguen una beca a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per a un estudi sobre l'obesitat i la covid-19

La Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició ha atorgat una beca de 5.000 euros a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova per a un estudi sobre la composició corporal i l'afectació de la covid-19.

El projecte premiat, que porta per títol 'Impacte de la composició corporal en la prevalença, gravetat, propagació i pèrdua d'immunitat a la infecció per covid-19', proposa aprofundir en la relació entre l'acumulació de greix en el cos i la prevalença d'infecció per la covid-19, la seva gravetat (dies d'ingrés, necessitat d'UCI, ventilació mecànica i intubació, entre altres) i el nombre de familiars o contactes amb infecció confirmada per covid-19. L'estudi pretén avaluar fins a uns 450 pacients.

-Quin és l'origen de l'ansietat? Com podem controlar-la?

Els dimecres, a La Linterna Catalunya, parlem de psicologia amb el dr. Bernat Tiffón, del gabinet de psicologia legal i forense. Avui hem parlat d'un trastorn molt comú entre nosaltres. L'ansietat.

L'ansietat, a vegades, és part normal de la vida. Tots ens preocupem per coses com els problemes de salut, diners o els problemes familiars. No obstant això, les persones amb trastorn d'ansietat generalitzada es preocupen extremadament o se senten molt nervioses per aquestes i moltes altres coses, fins i tot quan hi ha poca o cap raó per a preocupar-se.