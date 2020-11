La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-¿Por qué la vacuna de Pfizer es doble? ¿Es la única que llegará a finales de año?

Las farmacéuticas Pfizer y Biontech han asegurado que su vacuna contra la covid-19 ha demostrado tener una eficacia de más del 90% en los ensayos clínicos a gran escala.

Mientras estas pruebas en humanos continúan su curso, los resultados preliminares indican que la vacuna protege de la covid-19 en la mayoría de los casos siete días después de la segunda dosis, según han anunciado este lunes las compañías. Pfizer y Biontech esperan demostrar la seguridad de la vacuna durante la tercera semana de noviembre.

Si constatan que no tiene riesgos por la salud, entonces pedirán la autorización de los reguladores para comercializar la vacuna de manera urgente.

-Cap nou desocupat a Barcelona cobra l'atur des del 12 d'agost

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) porta tres mesos de retard en el reconeixement de l'atur i no ha pagat la prestació a cap nou desocupat des del 12 d'agost a la demarcació de Barcelona.

Així doncs, aquest novembre només cobraran els aturats que van presentar la sol·licitud abans d'aquest dia. El decalatge neix de l'allau d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) registrats durant el confinament.

En un inici, la tramitació de l'atur anava al dia i la dels ERTO no. L'organisme va decidir "equiparar el retard" de tots dos processos i dedicar més personal als expedients. L'ens encara ha d'arreglar multitud d'errors de la primera onada, en la qual el 70% dels ERTO no entraven al sistema.

-Com es pot combatre la fatiga pandèmica?

Atipament, neguit, ansietat per una incertesa insostenible, por davant de l'inconegut, desconfiança en les autoritats... Són només alguns dels efectes d'haver-se cregut que s'havia superat la situació desbordant desencadenada per la COVID-19 per tornar a un escenari semblant poc temps després.

Perquè tot just unes quantes setmanes després de transitar per la desescalada i d'estrenar l'anomenada «nova normalitat», el nombre de contagis per coronavirus i la situació d'alarma a les UCI de tot el continent han fet que les autoritats sanitàries comencessin a parlar de la segona onada de la pandèmia.

-WhatsApp presenta els missatges temporals que desapareixen després de 7 dies

WhatsApp ha anunciat que al llarg d'aquest mes activarà a tot el món una nova opció perquè els missatges desapareguin automàticament 7 dies després d'haver estat enviats. Quan la funció estigui disponible qualsevol dels dos integrants d'un xat individual la podrà activar o desactivar, mentre que en els xats de grup serà l'administrador qui tindrà el control per a fer-lo.