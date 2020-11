La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a LA Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Per evitar contagiar la Covid es recomana viatjar en silenci al transport públic

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Rosa Alarcón, regidora de mobilitat de l'ajuntament de Barcelona i presidenta de TMB "nosaltres hem estat treballant des del principi del confinament buscant com és el sistema més segur per a viatjar en transport públic, d'aquí que es posés en marxa el tema de les màscares obligatòries" explica la regidora " estem renovat l'aire cada dos minuts i mig tant en vagons de metre com en les andanes i ja tenim gel hidroalcohòlic disponible en totes les estacions"

La recomanació de viatjar en silenci es deu a la intenció de "rebaixar el contagi del virus per l'efecte aerosol, aquestes petites gotetes que desprenem quan parlem. Aquesta mesura unida ales que ja estan aplicant-se faran que viatjar en transport públic sigui encara més segur." conclou la presidenta de TMB

-El curioso e histórico origen de la etiqueta "Made in"

De sobras conocido es que la etiqueta ‘Made in’ que aparece en cualquier producto hace referencia al lugar de donde procede (sobre todo al país).

Hoy en día el hecho de que aparezca en la práctica totalidad de aquellos artículos que compramos, tal y como está regulado por los diferentes organismos internacionales de consumo (entre ellas la Unión Europea) puede hacer que un producto, dependiendo de su país/región de origen y fabricación, pueda tener mayor o menor éxito de venta.

Pero aunque la regulación oficial, en cuanto a la utilización de dichas etiquetas, es relativamente moderna, debemos irnos 130 años atrás para encontrar el origen de las mismas y el motivo que ocasionó que empezase a atribuirse la procedencia a las mercancías con las que se comercializaba.

Fue concretamente en 1887 y se originó en Inglaterra, debido a que desde este país se quiso ‘castigar’ el proteccionismo arancelario que se estaba llevando a cabo en países como Alemania o Italia, donde la restricción a la entrada de productos extranjeros perjudicaba seriamente sus intereses comerciales y económicos.

-L'ús de vídeos en l'educació pot fer créixer el volum d'aprovats

En aquesta situació, en què l'educació en línia es converteix en l'únic recurs, és molt important esbrinar quin és l'impacte d'aquest material audiovisual.

«La creació de vídeos és una activitat que requereix molt de temps per als professors, que generalment no són experts en aquesta tasca. Per aconseguir uns pocs minuts de vídeo, s'hi han de dedicar moltes hores. Per aquest motiu, és molt important saber quin impacte i quina acceptació tenen, però també quin és el tipus de vídeo que els estudiants perceben com a més útil», explica Antoni Pérez-Navarro, investigador dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació i de l'IN3 de la UOC.

-Per què els alumnes podran fer-se autotests i les farmàcies no?

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha defensat que "hi ha recorregut" per avaluar nous usos dels tests ràpids d'antígens. Afirma que "cal ser "prudents i esperar" però defensa la fiabilitat d'aquestes proves" i posa com a exemple que es podrien emprar en zones o territoris on se sospiti una prevalença molt alta de la covid.

Ha augurat que la seva adopció creixerà i que "és fàcil preveure multitud de supòsits d'ús que permetrien anar recuperant aspectes de la vida quotidiana que s'han vist notablement afectats durant la pandèmia". D'altra banda, ha defensat les automostres als instituts per "alleugerir" la càrrega dels professionals.

Argimon, convalescent encara per la covid, explica que l'ús dels test d'antígens per detectar la covid principalment en els primers cinc dies d'evolució està ajudant "moltíssim" en la descongestió dels dispositius assistencial i la capacitat de diagnòstic i resolució.