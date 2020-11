La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Més de 3.000 organitzacions socials exigeixen una nova moratòria de talls de subministrament bàsics

Més de 3.000 organitzacions i moviments socials han presentat aquest divendres al Ministeri de Transició Ecològica un manifest per reclamar al govern espanyol una nova moratòria en els talls de subministraments bàsics com aigua, llum i gas, més tenint en compte l'actual estat d'alarma i que s'apropa l'hivern. A la Linterna catalunya hem parlat amb la Paloma Muñoz, portaveu social.

-Se mantiene la propuesta de que el alumnado se realize automuestras de Covid-19

El Departamento de Educación ha confirmado finalmente que habrá personal sanitario en el aula para supervisar las automuestras de alumnos de ESO cuando haya un positivo en la clase.

Con todo, el secretario general de Salud, Marc Ramentol, ha hablado que será durante una "transición" para implantar el sistema y que se alargará lo que haga falta hasta que los docentes tengan "plena seguridad".

Sindicatos y directores de centro se han quejado que el profesorado se encargue de esta tarea. Hasta ahora se desplazaba a los centros una unidad móvil con varios profesionales, y ahora solo irá un sanitario para supervisar las automuestras.

-Eurecat mentoritza dos robots per al seu ús en hospitals

La tecnologia s'aplica per moltes coses i per ajudar en tots els àmbits. En aquest cas en el sanitari s'han desenvolupat dos robots mòbils i el seu ús és repartir safates de menjar en els hospitals o materials al personal sanitari, per parlar del tema ho farem amb el Jesús González responsable de transferència de tecnologia de la unitat de robòtica d'Eurecat.

-D'on surt la idea de crear i desenvolupar aquests robots per ajudar al sector sanitari?

Jesús González: Des de ja fa dècades la innovació en la robòtica permet oferir un valor afegit al sector sanitari. En aquest sentit aquest projecte s'emmarca dintre d'una subvenció que ha llençat un projecte que va començar el 2019 i on està participant Eurecat que pretén apropar les tecnologies robòtiques al sector salut. Malgrat aquesta situació pandèmica, el projecte ha obert una convocatòria que pretenia finançar els projectes de curta durada en robòtica i que aportessin un valor afegit als hospitals.

-Tres pel·lícules de tres gèneres diferents per a passar el cap de setmana

"EL HOMBRE QUE PUDO REINAR"

Danny Dravot i Peachy Carnehan, dos aventurers que viatgen a l'Índia en 1880, sobreviuen gràcies al contraban d'armes i altres mercaderies. Un dia, decideixen fer fortuna en el llegendari regne de Kafiristán. Després d'un duríssim viatge a través de l'Himàlaia, aconsegueixen la seva meta just a temps per a fer ús de la seva experiència en el combat i salvar a un poble dels seus assaltants. Està inspirada en un relat de Kipling.

Protagonitzada per Sean Connery i Michael Caine.

Sean Connery és, potser, l'actor que més joventuts ha tingut, madur sempre. El de vigència més improbable. No tots poden treballar amb Hitchcock entre James Bond i James Bond ni sobreviure a un personatge que detindria o desviaria la carrera de qualsevol.