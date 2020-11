La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-BCN health hub referència mundial de la tecnologIa aplicada a la Salut

Hi han apps que estàn sent molt utilitzades en aquest moment que són les aplicacions relacionades amb la salut a distancia. Fa uns dies va finalitzar l'esdeveniment de referencia a escala mundial que atén la salut a distancia utilitzant la tecnología, es el Bacelona Health Hub.

Per tractar el tema avui, a La Linterna Catalunya, hem convidat al programa Luis Badrinas que es CEO del Barcelona Health Hub i community of insurance.

-Operacions solidàries de cataractes per a persones sense recursos

La Fundació de l'Institut de Microcirurgia Ocular (Fundació IMO), entitat la missió de la qual és millorar la visió i la qualitat de vida de les persones, reforça amb 30.000€ d'una donació el seu programa solidari ‘Objectiu Cataractes’, centrat en el tractament gratuït de cataractes avançades per a persones en situació de precarietat econòmica.

D'aquesta manera, Fundació IMO realitzarà intervencions quirúrgiques solidàries de cataractes, patologia que és la primera causa de ceguesa del món i que afecta a més del 50% dels majors de 65 anys.

Des de la seva posada en marxa l’any 2013, el programa Operació Visió, del qual forma part ‘Objectiu Cataractes’, ha destinat més de 356.000€ a prop de 300 intervencions i tractaments oftalmològics gratuïts a més de 250 pacients.

-L'atur puja un 30% a Girona respecte a l'any passat

Ja s'han fet públiques les xifres de l'atur del mes d'octubre, i tal i com s'esperava no són bones dades. Per valorar-ho i veure què podem esperar del mes de novembre avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat amb Javier Blasco, que és director d'Adecco Group Institute: "El mes de octubre normalmente es un buen mes, ya que por un lado se ha acabado el periodo veraniego, pero se retoma la actividad económica más en serio." explica Javier.

-Es valora a l'alça el risc d'atemptat terrorista a Catalunya

Una circular interna dels Mossos d'Esquadra valora "a l'alça" el risc d'atemptat terrorista a Catalunya, després dels episodis recents de França i Àustria.

La circular demana fer-ne difusió als agents dels escamots i indica que el 'modus operandi' més probable és un atac protagonitzat per una sola persona o un grup reduït d’autors, amb armes blanques o de foc o fent servir vehicles per provocar atropellaments.

No descarta, a més, l’ús de dispositius explosius improvisats, especialment en accions amb armes de foc, que els autors podrien portar a sobre com cinturons o armilles explosives. Per tot plegat demana augmentar l'alerta sobretot als llocs de "principal concurrència pública".