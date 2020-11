La Linterna a COPE Catalunya i Andorra

Avui, a La Linterna Catalunya, hem tractat els següents temes:

-Com s'estimularà l'economia en l'àmbit municipal després de la Covid?

Pràcticament la meitat dels ajuntaments de la província de Barcelona situen l’aposta per l’economia i el treball com a principal repte per a superar la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19; sense deixar de banda les polítiques relacionades amb el benestar i la ciutadania, la salut públic i l’administració local, entre d’altres.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Carles Ruiz, diputat de recursos humans, hisenda i serveis interns de la Diputació de Barcelona "ajudar al comerç local és essencial, ells són el teixit fonamental de totes les nostres poblacions" explica el diputat "els hem d'ajudar econòmicament i fer un esforç per acabar de digitalitzar tot aquest teixit per fer-ho més competitiu devant les mega grans empreses"

D’altra banda, i davant la possibilitat d’un nou confinament, el 24% dels governs locals creu necessari el suport en l’àmbit de la gestió interna dels ajuntaments; així com també sol·liciten cooperació addicional pel que fa als ajuts econòmics ja atorgats, a les polítiques de benestar social, als equips de protecció i a les línies de promoció econòmica impulsades per la corporació.

-Un estudio marca el delirio como uno de los marcadores de la Covid-19

El delirio acompañado de fiebre podría ser un síntoma temprano de la COVID-19. Es la principal conclusión de una revisión de estudios científicos llevada a cabo por investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y publicada en la revista de acceso abierto Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy, en la que se alerta de que, junto con la pérdida de olfato y gusto y los dolores de cabeza que aparecen días antes de que comiencen la tos y las dificultades para respirar, algunos pacientes también desarrollan delirio.

-Quina és la situació ara del sistema educatiu català?

Per parlar sobre la situació actual del sistema educatiu, d'alumnes i professors avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat amb el Xavier Díez, que és portaveu d'USTEC, el sindicat de treballadors i treballadores de l'Ensenyament de Catalunya, que s'ha mostrat molt crític sobre les mesures adoptades pel Govern: "La veritat és que hi ha molta fatiga, molta sobrecàrrega, molta incertessa, però malgrat tot amb una sensació de responsabilitat social molt gran" explica Xavier.

"Sabem que ara mateix l'escola és un dels puntals de la societat i no podem fallar a ningú. Hi ha una queixa molt gran sobre la incompetència del Departament, però hem de donar el 100% de nosaltres mateixos".